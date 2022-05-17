Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.412,42
ALTIN
922,60
DOLAR
15,76
STERLİN
19,70
EURO
16,64
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim...
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim...
Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim...
Açlık Hissi Yaşamadan Fazla Kilolarınızdan Kurtulun; Mide botoksu
Açlık Hissi Yaşamadan Fazla Kilolarınızdan...
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Şentop, Haydar Aliyev'in Anıt Mezarı'nı ve Türk Şehitliği'ni ziyaret etti

17 Mayıs 2022 Salı 14:47
Şentop, Haydar Aliyev'in Anıt Mezarı'nı ve Türk Şehitliği'ni ziyaret etti

AZERBAYCAN -  Azerbaycan’da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in Anıt Mezarı ve Azerbaycan Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

Azerbaycan programı kapsamında TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bakü’de Fahri Hıyaban’da bulunan Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in Anıt Mezarı ve Şehitler Hıyabanı’nda bulunan Azerbaycan Türk Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitlik anıtına çelenk bırakan Şentop, Türk Şehitliği Şeref defterine şunları yazdı:

“Aziz şehitlerimiz, Türk milletinin yiğit evlatları, 104 yıl önce bu toprakları kendi öz vatanınız gibi savunmak için Azerbaycanlı kardeşlerinizle birlikte omuz omuza şehadet makamına eriştiniz. İstiklal ve hürriyet uğruna fena ettiğiniz canlarınızla Azerbaycan’a bu vatanı muhkem kıldınız. Kanlarınızla suladığınız bu topraklarda yeşeren genç fidanlar, bugün aynı irade ve maneviyatla o gün sizlerin elinde yükselen bayrağı daha yukarılara çekme çabasındadırlar. Şahs-ı maneviniz, uzun yıllar sonra 44 günlük Vatan Muharebesi’nde ülkelerini işgalden kurtarmalarında Azerbaycan askerlerine de ışık tuttu, moral, azim ve güç verdi. Biz de sizlerin mirasını yüreğinde yaşatan kudretli ve asil Türk milletinin temsilcileri olarak mukaddes emanetinize sahip çıkmak için buradayız. Ortak tarih, şuur ve kardeşlik uğruna bu diyarlara kabirlerinizle bastığınız mühür ilelebet payidar kalacaktır. Muazzez hatıranız geçmişte olduğu gibi gelecekte de nesillerimize rehber olacaktır. Ulvi istirahatgâhınızda huzur ve iftiharla uyuyunuz. Allah’ın rahmeti üzerinizedir. Ruhlarınız şad olsun.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
şentopHaydar Aliyevin Anıt MezarıTürk ŞehitliğiZiyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zelenski: Severodonetsk ve Donbas’taki diğer şehirler işgalcilerin ana hedefleri olmaya devam ediyor
Zelenski: Severodonetsk ve Donbas’taki diğer şehirler işgalcilerin ana hedefleri olmaya devam ediyor
Zelenski: Sadece istikrarı korumak için değil yeniden inşa için de finansman gerekiyor
Zelenski: Sadece istikrarı korumak için değil yeniden inşa için de finansman gerekiyor
Zelenski: Adım adım işgalcileri topraklarımızı terk etmeye zorluyoruz
Zelenski: Adım adım işgalcileri topraklarımızı terk etmeye zorluyoruz
Almanya’da NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı devam ediyor
Almanya’da NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı devam ediyor
Güney Osetya, Rusya’ya katılım için referandum yapacak
Güney Osetya, Rusya’ya katılım için referandum yapacak
'Neden Geldim Amerika’ya? kitabımın tanıtımını Washington’da gerçekleştirdik!
'Neden Geldim Amerika’ya? kitabımın tanıtımını Washington’da gerçekleştirdik!
AMERİKA’DAKİ TÜRK GAZETECİ ANIL SURAL’IN KİTAP TANITIMINA BÜYÜK İLGİ
AMERİKA’DAKİ TÜRK GAZETECİ ANIL SURAL’IN KİTAP TANITIMINA BÜYÜK İLGİ
Zelenski: Rus birlikleri 570 sağlık tesisini imha etti
Zelenski: Rus birlikleri 570 sağlık tesisini imha etti
20 milyon tonluk buğdaya AB eylem planı
20 milyon tonluk buğdaya AB eylem planı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi