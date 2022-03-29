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Şentop, ‘AB PAB Sonuç Bildirgesi’nde Türkiye ilgili bölüme tepki gösterdi

29 Mart 2022 Salı 16:16
Şentop, ‘AB PAB Sonuç Bildirgesi’nde Türkiye ilgili bölüme tepki gösterdi

SLOVENYA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Birliği Parlamento Başkanları Toplantısı'nın sonuç bildirgesinde yer alan Türkiye ile ilgili bölüme tepki gösterdi.

TBMM Başkanı Şentop, Lübliyana'da Brdo Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Avrupa Birliği Parlamento Başkanları Toplantısı'nın müzakereler bölümünde söz istedi. Meclis Başkanı Şentop, toplantının sonuç bildirgesinde yer alan Türkiye ile ilgili ifadelere ilişkin, "Bu sonuç metninin 22. paragrafı Türkiye ile alakalı. Bu paragraftaki değerlendirmelerin içerisinde şüphesiz müspet, olumlu karşıladığımız değerlendirmeler de var. Ancak bunlar içerisinde Türkiye'yi anlamamaktan kaynaklanan, Türkiye'ye ön yargılı yaklaşımdan kaynaklanan değerlendirmeler var. Bunları reddediyoruz" diye konuştu.

Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri sürecinin, burada bulunan bazı ülkelerin çoğunun daha bağımsız devlet olmadığı dönemde başladığını dile getiren Şentop, Avrupa Birliği'nin başlangıcının Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu olduğunu hatırlattı.

Almanya ve Fransa arasında 1870'ten 1945'e kadar 3 büyük savaş olduğunu ve bu savaşın bütün Avrupa'yı etkilediğini anlatan Şentop, "İkinci Dünya Savaşı 70 milyondan fazla insanın ölümüne sebebiyet vermiş bir savaştır. Bu savaş sonucunda 'Avrupa'da tekrar bir savaş olmasın' diye özellikle Almanya ve Fransa'yı bir araya getirme yönünde bir iradeyle Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu kurulmuş, daha sonra 1957'de Roma Anlaşması'yla bu Avrupa Ekonomik Topluluğu'na dönüşmüştür. 1959'da Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu'na ortaklık başvurusu yapmıştır. 1962'de bu ortaklık başvurusu kabul edilmiştir. Daha sonra Türkiye 1985'te de tam üyelik başvurusu yapmıştır. Tahmin edersiniz 59'dan bugüne 63 yıllık bir süreç. Biz Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yaklaşımında ön yargıların, çifte standardın hakim olduğunu ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye sadece bir iki ülkenin gözlüğüyle bakmayı tercih ettiğini, maalesef müşahede ediyoruz" ifadesini kullandı.

“TÜRKİYE, BU GÖZLÜĞÜ KULLANANLARDAN ÇOK DAHA BÜYÜK”

Şentop, sözlerini şöyle devam etti:

"Türkiye, bu gözlüğü kullananlardan çok daha büyük, çok daha itibarlı bir ülkedir. Bunu gösterme imkanım yok. Bugünkü toplantı İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda yapılıyor. Rusya'dan ve Ukrayna'dan heyetler Türkiye'ye, İstanbul'a geldiler. Toplantının açılışını da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Bu toplantının açılışında Tayyip Erdoğan, salona girdiğinde iki taraf da ayağa kalkıp kendisini alkışladılar, Rusya ve Ukrayna tarafları. Türkiye hem Rusya'nın hem Ukrayna'nın güvendiği, adaletine itimat ettiği bir ülke. Dolayısıyla burada ufak bazı hesaplarla, bir at gözlüğüyle Türkiye'ye bakmanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Buradaki ifadelere, Türkiye ile ilgili değerlendirmelere karşı çıkıyoruz. Bunu ayıp buluyorum. Biz, buraya davetli, misafir olarak geldik. Böyle bir toplantıda, Türkiye'ye güya kendi çapında bir üstenci bakış açısı ortaya koymak, hiç kimsenin hakkı ve haddi değildir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
TBMM Başkanı Mustafa ŞentopAvrupa Birliği Parlamento Başkanları Toplantısı
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