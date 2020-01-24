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Şehit Ömer Halisdemir'in adı Uganda'da yaşatılacak

15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir’in çocukları, babaları adına Afrika’da içme suyu kuyusu açılması için Kızılay’a bağışta bulundu. Türk Kızılay da Uganda’nın temiz suya erişim imkânı olmayan Luwero bölgesinde Ömer Halisdemir ve bağış yapan İstanbul Anadolu Adliyesi çalışanları adına iki su kuyusu açtı. Bölgede yaşayan 12 bin kişi temiz içme suyuna kavuştu.

Şehit Ömer Halisdemir'in adı Uganda'da yaşatılacak

15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir’in çocukları, babaları adına Afrika’da içme suyu kuyusu açılması için Kızılay’a bağışta bulundu. Türk Kızılay da Uganda’nın temiz suya erişim imkânı olmayan Luwero bölgesinde Ömer Halisdemir ve bağış yapan İstanbul Anadolu Adliyesi çalışanları adına iki su kuyusu açtı. Bölgede yaşayan 12 bin kişi temiz içme suyuna kavuştu.

24 Ocak 2020 Cuma 11:29
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Şehit Ömer Halisdemir'in adı Uganda'da yaşatılacak

UGANDA - Türkiye’nin binlerce kilometre ötesindeki Uganda’nın Luwero bölgesi, başkent Kampala’ya yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunuyor. Ekonomik sebeplerle halkın temiz suya erişmede güçlük yaşadığı bölgede su şebeke sistemi neredeyse yok. İnsan sağlığına zararlı olduğu açık kaynaklardaki suya ulaşabilmek için her gün saatlerce yürümek zorunda kalanlar ise çoğunlukla kadınlar ve çocuklardan oluşuyor. 15 Temmuz darbe girişimini engellemek için canını feda eden kahramanlardan Astsubay Ömer Halisdemir’in çocukları Ertuğrul ve Elifnur da, Afrika’daki su ihtiyacının giderilmesine katkı sağlamak için babaları adına su kuyusu açtırmak için Türk Kızılay’a bağışta bulundu. İstanbul Anadolu Adliyesi çalışanları da yaptıkları bağışlarıyla bir su kuyusu açtırmak istiyorlardı. Kızılay da yaptığı araştırmada su kuyusunun Luwero bölgesinde yapılması gerektiğini tespit etti. Türkiye’nin Uganda Büyükelçisi Fikret Kerem Alp ve yerel halkın katılımıyla iki su kuyusu hizmete açıldı.

“BU KUYUDAN SU İHTİYACIMIZI KOLAYLIKLA KARŞILAYABİLECEĞİZ”

Ömer Halisdemir kuyusundan su almaya gelen 7 çocuk annesi Haried Kakilyo daha önce yaşadığı sıkıntıları; “Su almak için sabah saat 4’te yollara düşüyor, saatlerce güneşin altında bekliyorduk. Çocuklar ve yaşlı kadınlar sıra hemen gelse bile, bu suları taşırken çok zorlanıyordu.” diye anlattı.

Bisikletiyle su almaya gelen 2 çocuk babası Edmoraj Jhon ise “Evimin yakınında bulunan bir göletten su ihtiyacımızı karşılamaya çalışıyoruz. Göletin suyu çok kirli ve acı olduğu için içemiyorduk. Temiz su içmek istiyorsak satın almamız gerek ancak durumumuz iyi değil. Bu bölgede yaklaşık 5 bin kişi yaşıyor. Bu kuyudan su ihtiyacımızı kolaylıkla karşılayabileceğiz. Bu inanılmaz bir duygu.” dedi.

“YAKLAŞIK 12 BİN KİŞİNİN SU İHTİYACINI KARŞILAYACAK”

Halkın temiz suya erişimini sağlamak için Uganda’daki kuyu projelerine devam edeceklerini belirten Kızılay Uluslararası Programlar ve Operasyonlar Direktörlüğü Birim Yöneticisi Selçuk Öztürk de, “Afrika’da yaşayan insanlar için Türk Kızılay olarak sondaj sistemli su kuyuları açıyoruz. Uganda’da da güneş paneli sistemiyle çalışan ve dakikada 200 litre su veren iki tane su kuyusu açtık. İbadethaneler, hastane ve okulların yakınında bulunan bu kuyular yaklaşık 12 bin kişinin su ihtiyacını karşılayacak. Bu kuyular aynı zamanda su depolayabiliyor. Böylece suya erişim daha kolay oluyor. Kuyularından elde ettiğimiz su, yaptığımız analiz sonuçlarına göre içilebilir kalitede. Uzun yıllar hizmet verecek olan bu kuyular sayesinde kirli sulara bağlı ortaya çıkan hastaların da önüne geçmiş olacağız.” ifadesinde bulundu.

“ÇOCUKLARIN TEMİZ SU İÇECEK OLMASINA ÇOK MUTLU OLDUK”

Ugandalı çocukları eşinin adını taşıyan kuyudan su alırken gördüğünde hissettiklerini anlatan Ömer Halisdemir’in eşi Hatice Halisdemir ise “Oradaki çocukların temiz su içecek olmasına çok mutlu olduk. Ömer için böyle bir hayır işleme imkânı veren Kızılay’a çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz şehidi Ömer HalisdemirUganda
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