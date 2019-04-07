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Sarı Yelekliler eylemleri 21’inci haftasında

Fransa’da yaklaşık beş aydır süren sarı yelekliler eylemleri kapsamında, dün yapılan protestolarda binlerce eylemci, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanul Macron’dan referandum talep etti.

Sarı Yelekliler eylemleri 21’inci haftasında

Fransa’da yaklaşık beş aydır süren sarı yelekliler eylemleri kapsamında, dün yapılan protestolarda binlerce eylemci, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanul Macron’dan referandum talep etti.

07 Nisan 2019 Pazar 14:06
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Sarı Yelekliler eylemleri 21’inci haftasında

Deniz Kılınç (DHA)

Fransa’da Kasım 2018’de akaryakıt fiyatlarına yapılan zammın protesto edilmesiyle başlayan ve sonrasında çeşitli sorunların da gündeme getirildiği sarı yelekliler eylemleri, 21’inci haftasında devam ediyor. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, dünkü eylemlere ülke genelinde yaklaşık 23 bin kişinin katıldığı ve söz konusu rakamın protestoların başladığı günden bu yana görülen en düşük rakam olduğu belirtildi.

Başkent Paris’teki eylemlere ise geçen haftaki rakamın neredeyse iki katı olmak üzere 3 bine yakın eylemcinin katıldığı vurgulanırken, eylemciler Macron’dan, büyük politika kararlarının alınmasında, halkın etkin bir rol alması için referandum düzenlenmesini talep etti. Polis, eylemcilere biber gazıyla müdahale ederken, ülke genelinde yapılan eylemler kapsamında Rouen kentinde 21 kişi gözaltına alındı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sarı YeleklilerEylemönce VatanFransa
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