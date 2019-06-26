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Sarar çiftine dehşeti yaşatan 6 Moldovalı, Türkiye'ye iadelerini istedi

Eskişehir'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın evine girip, elleri ve ayaklarını bağladıktan sonra darbedip, kasadan ziynet eşyaları ve yüksek miktarda dövizin çalınmasıyla ilgili kaçarken Bulgaristan'da yakalanan 5'i kadın 8 Moldovalı mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 6'sı Türkiye'ye iade edilmelerini talep etti.

Sarar çiftine dehşeti yaşatan 6 Moldovalı, Türkiye'ye iadelerini istedi

Eskişehir'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın evine girip, elleri ve ayaklarını bağladıktan sonra darbedip, kasadan ziynet eşyaları ve yüksek miktarda dövizin çalınmasıyla ilgili kaçarken Bulgaristan'da yakalanan 5'i kadın 8 Moldovalı mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 6'sı Türkiye'ye iade edilmelerini talep etti.

26 Haziran 2019 Çarşamba 17:10
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Sarar çiftine dehşeti yaşatan 6 Moldovalı, Türkiye'ye iadelerini istedi

SOFYA - Eskişehir'de, Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin ve eşi Zehra Sarar'ın Odunpazarı Sümer Mahallesi'nde oturduğu konuta geçen ay giren yüzleri maskeli ve ellerinde silah bulunan şüpheliler, Sarar çiftinin el ve ayaklarını koli bandıyla bağlayıp

darbettikten sonra kasadan ziynet eşyası ve yüksek miktarda döviz çalarak, olay yerinden kaçtı. Polisin yürüttüğü çalışmada, olayla bağlantılarının bulunduğu belirtilen 8 kişinin, Edirne'nin Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a geçiş yaptığı tespit edildi. Türkiye'nin Bulgaristan'ı uyarmasının ardından bu ülkeye hafif ticari araçla geçiş yapan 5'i kadın 8 kişi, Bulgar polisi tarafından takibe alındı. Şüpheliler, Anna Azukova, Aleksandar Arikov, Georg Dobrioglu, Adelina Ashi, Tatyana Tazamali, Nadejda Katkova, İvan Grizan ve Nadejda Pateli Bulgaristan'ın Dobriç kentine bağlı Kardam Sınır Kapısı'ndan Romanya'ya geçiş yapmak isterken, Bulgar polisi tarafından yakalandı. Moldovalı şüpheliler, Türkiye'nin iade talebi üzerine başkent Sofya yakınlarındaki Busmantsi Yabancılar Kapalı Tip Kampı'na konuldu.

Türkiye'nin iade talebi üzerine Interpol'ün haklarında kırmızı bülten çıkardığı şüpheliler, Sofya'da bir süre tutulduktan sonra Edirne'ye 100 kilometre mesafede bulunan Haskova'ya bağlı Lubimets kentindeki Kapalı Tip Sığınmacı Kampı'na nakledildi. Bulgaristan Temyiz Savcılığı, Haskova Bölge Savcılığı'na sevk edilen Moldovalı şüpheliler için gözaltı hallerinin devam etmesi ve kapalı hücrede kalmasına yönelik kararını da Haskova Bölge Mahkemesi'ne iletti. Bulgaristan Ulusal Savcılık Dairesi'nin 40 gün boyunca gözaltında tutulması istediği şüphelilerle ilgili bu süre içinde Türkiye'den iade talebini içeren ayrıntılı belgelerin gelmesinin bekleneceği belirtildi. 

6 MOLDOVALI TÜRKİYE'YE İADESİNİ İSTEDİ

Bulgaristan'ın Haskova kentinde 19 Haziran'da Haskova Bölge Mahkemesi'ni çıkarılan şüpheliler, haklarındaki suçlamaları kabul etmediler ve Eskişehir'in nerede olduğunu bilmediklerini ileri sürdü. Mahkemenin ardından Lubimets kentindeki Kapalı Tip Sığınmacı Kampı'na yeniden konulan Moldovalı şüphelilerden Anna Azukova, Aleksandar Arikov, Georg Dobrioglu, Adelina Ashi, Tatyana Tazamali, Nadejda Katkova, Haskova Bölge Mahkemesi'ne başvurarak, gönüllü olarak Türkiye'le iade edilmelerini talep etti. Mahkeme bu isteği kabul ederken, İvan Grizan ve Nadejda Pateli hakkında delil yetersizliği bulunduğunu saptayarak, Türkiye'den iadeleri için ek evrak istedi. 

Türkiye'ye gönüllü olarak iade talebinde bulunan 6 Moldovalının talebi, Haskova'dan Bulgaristan Adalet Bakanlığı'na gönderilecek. Bakanlık ise talebi Yüksek İstinaf Savcılığı'na sevk edecek. Yüksek İstinaf Savcılığı ise Türkiye ile temasa geçerek, iade tarihi ve prosedürü hakkında görüşmelerde bulunacak. Moldovalı şüpheliler, 9 Temmuz günü yeniden Haskova'da mahkeme karşısına çıkarılacak.

Son Güncelleme: 26.06.2019 10:19
Anahtar Kelimeler:
MoldovaTürkiyeSarar çiftçi
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