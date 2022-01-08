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S.Arabistan’a çağrı: Çin’e iade etmeyin…

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08 Ocak 2022 Cumartesi 20:06
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S.Arabistan’a çağrı: Çin’e iade etmeyin…

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Çin’e iade edilme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan Uygur Türkü’nün çocukları yardım istiyor

Suudi Arabistan’da tutuklu bulunan Hamdullah Veli, Çin’e iade edilme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Kızı Sumeyye Dünya kamuoyundan babasının kurtulması için yardım istiyor. 

Bir Uygur Türkü olan Hamdullah Veli 54 yaşında. Uzun dönem ikamet sahibi olan din hocası Hamdullah Veli, çocukları ile birlikte İstanbul’a yaşıyordu. 2020 yılında umre ibadeti için Suudi Arabistan’a gitti. Hiçbir sebep öne sürülmeden tutuklanan ve Çin’e iade edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Hamdullah Veli’nin çocukları endişeli.

Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği’ndan açıklama

Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği ise, Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan Doğu Türkistanlılara ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada şöyle denildi:

“Suudi Arabistan'da bir yıldır suçsuz halde hiçbir açıklama yapmaksızın gözaltında tutulan Hamdullah Wali ve Nur Muhammed Rozi'nin sağlık durumu, güvenliği ve Çin’e iade edilme tehlikesi, diasporadaki Doğu Türkistan halkını derinden endişelendiriyor. Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği olarak Türkiye'deki ilgili makamlarla yakın temas halindeyiz, konuyu yakından takip ediyor ve kardeşlerimizi kurtarmak için çalışıyoruz.

Çin rejiminin 70 yıllık işgali, soykırım politikası ve 2016 yılından bu yana yürürlükte olan Suudi Arabistan başta olmak üzere yurt dışına seyahat eden Uygurların cezalandırılması ve tutuklama politikasının yanı sıra Son yıllarda Doğu Türkistan'a dönen pek çok kişinin ağır işkenceyle öldürüldüğü veya ciddi fiziksel ve zihinsel yaralanmalara maruz kaldığı gerçeği göz önüne alındığında, bu iki şahsın Suudi devleti ve kralı tarafından Çin'e iade edilmesi halinde hayatını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaklarını ve bu İslami ilkelere, uluslararası hukuka ve insan hakları sözleşmelerine aykırı olduğunu hatırlatıyoruz.

Bu bağlamda birliğimiz Suudi Arabistan ve Kral Selman bin Abdülaziz'i İslami kardeşlik, insan haklarını ve Doğu Türkistan halkının Suudi devletinin kuruluşunda ve günümüzde oynadığı önemli rolünü dikkate alarak, Doğu Türkistanlı iki Uygur Türkünün aileleriyle iletişime geçmeye, taleplerini ve koşullarını ifade etmek için bir avukat tutmaya ve Türkiye'deki aileleriyle sağ salim bir araya gelmeleri için en kısa sürede Türkiye'ye veya başka bir güvenli ülkeye dönmelerine izin vermeye çağırıyoruz.”

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Suudi ArabistanHamdullah VeliUygur TürküDoğu TürkistanÇinÇine Iade
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