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Saldırıya Rum Kesimi'nden kınama

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Rum Kesimi'nin Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camii'ne saldırıyı kınadığını ifade ederek, olayın derinlemesine araştırılması talimatı verdiğini açıkladı.

02 Haziran 2020 Salı 12:50
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Saldırıya Rum Kesimi'nden kınama

LEFKOŞA - Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY), Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camii'ne yapılan saldırıya tepkiler sürüyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Rum Kesimi'nin Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camii'ne saldırıyı kınadığını ifade ederek, olayın derinlemesine araştırılması talimatı verdiğini açıkladı.


RUM LİDERİ: SALDIRIYI EN ŞİDDETLİ ŞEKİLDE KINIYORUZ


Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kuşos tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Hükümet, Limassolʼdaki Köprülü Camiiʼne yapılan vandallığı en şiddetli şekilde kınıyor" denildi. "İbadethanelere karşı yapılan bunun gibi eylemler, nereden gelirlerse gelsinler kabul edilemez" denilen açıklamada, "Rum lider Nikos Anastasiadis, ilk andan itibaren olayın derinden araştırılması ve suçluların ortaya çıkarılması konusunda kati talimat verdi" ifadelerine yer verildi.


RUM ANA MUHALEFET PARTİSİNDEN DE TEPKİ


Rum ana muhalefet AKEL Limasol İlçe Komitesi de camiye yapılan saldırı için ‘en sert biçimde kınıyoruz’ açıklaması yaptı. AKEL açıklamasında, "Nefret ve nifak saçmak için bir kez daha karanlıkta saldıranların bölünme ve ayrılıkçılık yanlılarını güçlendiren bu faaliyetler ağır bir tahrik ve halkımızın birliğini hedef alan ağır bir provokasyon. Böylesi ırkçı, kışkırtıcı, nefret saçan şiddet olaylarının yeşerecek zemin bulmaması için AKEL tetiktedir" ifadelerine yer verildi. Öte yandan, Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) dün yayınladığı haberinde, Limasol'da bulunan ve Din İşleri Başkanlığına bağlı Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camii'ne dün gece 3 molotof kokteyli atılmış ve cami duvarına spreyle göçmen ve İslam karşıtı ifadeler yazılmıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos AnastasiadisRum KesimiCamiye Yapılan SaldırıKöprülü Hacı İbrahim Ağa Camii
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