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Saldırganın kimliği açıklandı

İngiltere'nin Reading kentinde gerçekleştirilen ve 3 kişinin ölümüne, 2 kişi de yaralanmasına neden olan saldırıya ilişkin 25 yaşındaki şüphelinin kimliğinin Khairi Saadallah olduğu açıklandı.

21 Haziran 2020 Pazar 18:18
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Saldırganın kimliği açıklandı

İngiltere'nin Reading kenti kana bulandı. Kentteki Forbury Gardens parkında bıçaklı saldırı gerçekleşti. 3 kişinin ölümüne, 2 kişi de yaralanmasına neden olan saldırıya ilişkin 25 yaşındaki şüphelinin kimliğinin Libya uyruklu Khairi Saadallah  olduğu açıklandı.​ İngiliz medyasında yer alan haberde Saadallah’ın daha önce farklı suçlardan sabıkasının bulunduğunu aktardı. Öte  yandan, Thames Valley polis teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, Londra'ya yaklaşık 60 kilometre mesafedeki Reading kasabasında düzenlenen saldırının terör olayı ilan edildiği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İngiltereReadinSaldırganTerörKhairi SaadallahForbury Gardens
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