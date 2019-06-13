Rusya’dan ‘İdlib’ açıklaması

MOSKOVA - Açıklamada, 12 Haziran’dan itibaren İdlib çatışmasızlık bölgesinde Rusya ve Türkiye’nin aracılığıyla ateşkes rejimi oluşturulduğu; bu sayede yasadışı silahlı birlikler tarafından açılan ateş sayısı ciddi anlamda azaldığı belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi: “İdlib çatışmasızlık bölgesinde mevcut olan radikal birlikler, El Nusra birlikleri ateşkesten vazgeçtiler ve ciddi saldırılara devam ettiler. 12 Haziran’ı 13 Haziran’a bağlayan gece teröristler İdlib’de Cebel-Zaviya bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gözlem kulübesine ateş açtılar. Askerlerin yaşam tehdidi nedeniyle Türkiye kendi askerlerinin güvenliğinin sağlanması ve terörist hedeflerine ateş açılmasında yardımcı olunması talebiyle Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’ne başvurdu. Türkiye tarafından sunulan koordinatlara Rusya Hava Kuvvetleri uçakları 4 bomba saldırısı gerçekleştirdi. Bunun sonucunda Dokmak ve Cebel-Taverta bölgelerinde çok sayıda terörist ve Türk gözlem kulübesine ateşin açıldığı cephanelik etkisiz hale getirildi. Suriye’de terör örgütleriyle mücadele çerçevesinde Rus ve Türk askeri birimlerinin sıkı işbirliği devam edecek.”