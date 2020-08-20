Rusya’da muhalif aktivist zehirlendi

Rusya (DHA)

Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yaptığı eleştirilerle bilinen aktivist politikacı Aleksey Navalni’nin zehirlendiği duyuruldu.

Aleksey Navalni’nin basın sekreterinin yaptığı açıklamada, “Bu sabah Navalni Tomsk’tan Moskova’ya dönüş yapıyordu. Uçuş sırasında kendisini kötü hissetmeye başladı. Uçak, Omsk’a acil iniş yaptı. Aleksey zehirlendi. Şu anda ambulanstayız. Bilinci kapalı” ifadelerini kullandı. Basın sekreteri ayrıca Navalni’nin ventilatöre bağlandığını ve hastaneye polis çağırdıklarını da ekledi.

“DURUMU AĞIR”

Navalni’nin kaldırıldığı hastanenin başhekimi Alexander Murakhovsky’nin ise “Aleksey Navalni yoğun bakımda ve durumu ağır” ifadelerini kullandığı belirtildi.