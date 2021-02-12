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Rusya’da markette patlama

Rusya’ya bağlı özerk cumhuriyetin başkenti Vladikavkaz’da bir marketin de bulunduğu binada patlama meydana geldi.

12 Şubat 2021 Cuma 10:37
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Rusya’da markette patlama

Rusya’da Kuzey Osetya Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti Vladikavkaz’da Gagkayeva Caddesi'ndeki marketin de bulunduğu binada, patlama meydana geldi. TASS’ta yer alan habere göre palama nedeniyle bir kişi yaralandı ve yaralanan kişinin güvenlik görevlisi olabileceği ifade edildi. Ayrıca, patlama anında marketin kapalı olduğu ve binanın tamamen yıkıldığı belirtildi.

Bölgedeki Acil Durumlar Bakanlığı, olay yerinde itfaiye ve köpeklerden oluşan 120 kişilik arama kurtarma ekiplerinin enkazda çalıştığını açıkladı. Patlamanın sebebinin araştırldığını belirten yetkililer, çevre binalarda pencerelerin zarar gördüğü ifade etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
RusyaMarketPatlama
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