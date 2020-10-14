Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1189
ALTIN
484.516
DOLAR
7.9072
STERLİN
10.3027
EURO
9.2973
Salda Gölü çevresinde bisiklet yolu yapılacak
Salda Gölü çevresinde bisiklet yolu...
Fenerbahçe'de Rodrigues idmanı yarıda bıraktı
Fenerbahçe'de Rodrigues idmanı yarıda bıraktı
SMA hastası minik Öykü'nün tedavisi için sadece 47 gün kaldı
SMA hastası minik Öykü'nün tedavisi...
Kara deliğin yıldızı sarmal şekilde yok edişini görüntüledi
Kara deliğin yıldızı sarmal şekilde...
“Baş ağrıları beyin tümörünün habercisi olabilir”
“Baş ağrıları beyin tümörünün habercisi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Rusya’da ikinci koronavirüs aşısı da tescil edildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vektör Virüsoloji ve Biyoteknoloji Bilim Merkezi ikinci koronavirüs (Covid-19) aşısı EpiVakKorona’nın da tescil edildiğini açıkladı.

14 Ekim 2020 Çarşamba 16:16
17 Okunma
Rusya’da ikinci koronavirüs aşısı da tescil edildi

RUSYA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının ardından, Vektör Virüsoloji ve Biyoteknoloji Bilim Merkezi tarafından geliştirilen ikinci koronavirüs aşısı EpiVakKorona’nın da tescil edildiğini duyurdu. Putin, üçüncü aşının da yakında tescil edileceğini ifade etti.

“DAHA AZ YAN ETKİSİ VAR

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, ikinci aşının yan etkilerinin daha az olduğunu ifade etti ve yakın gelecekte 60 bin doz üretilebileceğini duyurdu. Golikova, “Vektör merkezi ayrıca Rusya'nın çeşitli bölgelerinde 40 bin gönüllüyü içeren klinik denemeler başlatıyor” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir PutinVektör Virüsoloji Ve Biyoteknoloji Bilim MerkeziIkinci Koronavirüs AşısıTescil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Ermenistan misket bombası ve fosfor gazı kullandı'
'Ermenistan misket bombası ve fosfor gazı kullandı'
Kelbecer’deki Ermeni füze sistemleri etkisiz hale getirildi
Kelbecer’deki Ermeni füze sistemleri etkisiz hale getirildi
DSÖ uyardı: ‘Sürü Bağışıklığı’ bir seçenek değil
DSÖ uyardı: ‘Sürü Bağışıklığı’ bir seçenek değil
Kuzey Kore lideri Kim tören konuşmasında gözyaşlarına boğuldu
Kuzey Kore lideri Kim tören konuşmasında gözyaşlarına boğuldu
Namibia'da çiftçiler çölün ortasında biyokömür ile sebze yetiştiriyor
Namibia'da çiftçiler çölün ortasında biyokömür ile sebze yetiştiriyor
Azerbaycan Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırısına ilişkin bilançoyu açıkladı
Azerbaycan Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırısına ilişkin bilançoyu açıkladı
İmamali Rahman, 5. kez seçildi
İmamali Rahman, 5. kez seçildi
Trump: Başkan savaşmak için iyi durumda
Trump: Başkan savaşmak için iyi durumda
Tatar ve Akıncı ikinci turda yarışacak
Tatar ve Akıncı ikinci turda yarışacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma