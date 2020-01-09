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Rusya’da 6.3 büyüklüğünde deprem

Rusya’nın Sibirya bölgesinde Ritchter ölçeğine göre 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Rusya’da 6.3 büyüklüğünde deprem

Rusya’nın Sibirya bölgesinde Ritchter ölçeğine göre 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

09 Ocak 2020 Perşembe 13:49
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Rusya’da 6.3 büyüklüğünde deprem

RUSYA - Rusya’nın Sibirya bölgesindeki Çukotka Özerk Okrugu’nda, yerel saatle 08.38’de 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken, depremin yerin 10 kilometre altında meydana geldiği açıklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
RusyaSibiryaDeprem
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