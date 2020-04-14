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Rusya’da 5.3 büyüklüğünde deprem

Rusya’da Ricther ölçeğine göre 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can kaybı ve yaralanmanın olmadığı belirtildi.

14 Nisan 2020 Salı 09:47
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Rusya’da 5.3 büyüklüğünde deprem

Rusya’nın Kuril Adaları’nın 167 kilometre batısında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonucu can kaybı ya da yaralanma olmadığı ifade edilirken; depremin 68 kilometre derinlikte meydana geldiği duyuruldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
RusyaDepremKuril Adaları
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