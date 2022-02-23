Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 8
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.027,16
ALTIN
847,12
DOLAR
13,86
STERLİN
18,88
EURO
15,75
Gazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Gazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İstinye Üniversitesi 9 öğretim elemanı alacak
İstinye Üniversitesi 9 öğretim...
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı 75 Zabıta Memuru istihdam edecek
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı...
Vaşington Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter alınacak
Vaşington Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter...
Niğde İli Aktaş Belediye Başkanlığı memur alımı yapacak
Niğde İli Aktaş Belediye...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
Putin: Diyaloğa hazırız
Kapat

Rusya Uzay Etkinlikleri Kuruluşu: NASA ile ilişkilere değer veriyoruz

23 Şubat 2022 Çarşamba 13:38
Rusya Uzay Etkinlikleri Kuruluşu: NASA ile ilişkilere değer veriyoruz

RUSYA FEDERASYONU - Rusya Uzay Etkinlikleri Kuruluşu Genel Müdürü, dün açıklama yaparak ABD uzay ajansı NASA ile profesyonel ilişkilere değer verdiklerini belirtti. 4 ABD’li ve 2 Rus astronot, hali hazırda Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) birlikte görev yapıyor. 

Rusya’nın uzay programlarını yürüten Uzay Etkinlikleri Kuruluşu Roscosmos’un Genel Müdürü Dmitry Rogozin, devam etmekte olan Ukrayna Krizi sebebiyle tansiyonu yükselen ABD ile Rusya ilişkilerinin, ortak yürütülen uzay çalışmalarına yansımaması için açıklama yaptı.

Rogozin “NASA ile olan profesyonel ilişkilerimize çok değer veriyoruz, ancak bir Rus ve Rusya vatandaşı olarak ABD'nin zaman zaman ülkeme karşı açıkça düşmanca politika izlemesinden kesinlikle memnun değilim” ifadelerini kullandı.


POLİTİK OLARAK EN KARMAŞIK UZAY ARAŞTIRMA PROGRAMI: ISS

ISS’te hali hazırda uzay araştırma görevini yürüten 66’ncı mürettebat arasında; 2 Roscosmos kozmonotu, 4 NASA astronotu ve 1 ESA (Avrupa Uzay Ajansı) astronotu bulunuyor. ISS'in işletilmesi ABD, Rusya, Avrupa, Japonya ve Kanada'nın uzay ajanslarının ortak çalışmasıyla yapılmaktadır. ISS, şimdiye kadar üstlenilen politik olarak en karmaşık uzay araştırma programı olmuştur.

KURULUMU HALEN DEVAM EDİYOR

1998'de başlatılan ABD, Rusya, Kanada, Japonya ve Avrupa Uzay Ajansı'nın katılımcı ülkelerini içeren ISS, şimdiye kadar denenmiş en iddialı uluslararası işbirliklerinden biridir. Bugüne kadar yapılmış en büyük uzay istasyonu olan ISS, yörüngede bileşenlerin eklenmesi devam eden bir istasyondur.

 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rusya Uzay Etkinlikleri KuruluşuNASA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uluslararası Enerji Ajansı: Metan gazı sızıntıları engellenirse kar edilir
Uluslararası Enerji Ajansı: Metan gazı sızıntıları engellenirse kar edilir
Putin: Diyaloğa hazırız
Putin: Diyaloğa hazırız
Von Der Leyen: İlk yaptırım paketi bugün resmen masaya yatırılacak
Von Der Leyen: İlk yaptırım paketi bugün resmen masaya yatırılacak
150 yıldan sonra 715 kiloluk Moai heykeli Paskalya Adası’na dönüyor
150 yıldan sonra 715 kiloluk Moai heykeli Paskalya Adası’na dönüyor
Türk Kızılay'dan İdlib'e oksijen dolum tesisi
Türk Kızılay'dan İdlib'e oksijen dolum tesisi
"Donbass’taki çatışmalardan kaçan 70 bin kişi Rusya’ya sığındı"
"Donbass’taki çatışmalardan kaçan 70 bin kişi Rusya’ya sığındı"
Stoltenberg: Moskova, Ukrayna'nın doğusundaki çatışmayı körüklemeye devam ediyor
Stoltenberg: Moskova, Ukrayna'nın doğusundaki çatışmayı körüklemeye devam ediyor
AB’den Ukrayna’ya 1.2 milyar Euro kredi
AB’den Ukrayna’ya 1.2 milyar Euro kredi
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Bazı yaptırımlar uygulanmalı
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Bazı yaptırımlar uygulanmalı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma