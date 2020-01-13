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Rusya: Sarrac ve Hafter bugün görüşecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Libya Ulusal Mutabakat Hükümet lideri Sarrac ve General Hafter’in bugün Moskova’da görüşeceklerini duyurdu.

Rusya: Sarrac ve Hafter bugün görüşecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Libya Ulusal Mutabakat Hükümet lideri Sarrac ve General Hafter’in bugün Moskova’da görüşeceklerini duyurdu.

13 Ocak 2020 Pazartesi 00:00
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Rusya: Sarrac ve Hafter bugün görüşecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Libya Ulusal Mutabakat Hükümet lideri Sarrac ve General Hafter’in Moskova’ya geldiklerini ve Rusya ile Türkiye’nin dışişleri ve savunma bakanlıkları heyetleri arasındaki görüşmelere katılacaklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan şu sıralarda Moskova’da Rus muhatapları ile bir araya geliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çarşamba günü İstanbul’da bir araya geldikleri toplantıda Libya’da ateşkes çağrısında bulunmuşlardı.

DHA

Son Güncelleme: 13.01.2020 08:54
Anahtar Kelimeler:
HafterSarracRusya
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