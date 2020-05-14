Rusya referandumda internet ve postayla oy kullanacak

Anayasa referandumunu koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelemek zorunda kalan Rusya’da oy kullanma sisteminde değişikliğe gidildi. Rusya Parlamentosu’nun alt kanadı Duma’da kabul edilen yasa tasarısı, ülkede tüm seçimlerde ve referandumlarda sandığa gitmeden, internet üzerinden veya posta yoluyla oy kullanılabilmesinin önünü açıyor.Yasa tasarısını hazırlayan Duma Sivil Toplumu Geliştirme Komitesi Başkan Yardımcısı Dmitriy Vyatkin, Rus basınına yaptığı açılamada, söz konusu düzenlemenin koronavirüs salgını önlemleri kapsamında yapıldığını söyledi.

RUSYA’NIN ALTYAPISI HENÜZ ELEKTRONİK OY KULLANIMINA MÜSAİT DEĞİL

Rusya Merkez Seçim Komitesi Başkan Yardımcısı Nikolay Bulayev ise, “Uzaktan oy kullanma uygulaması Moskova’da denenmişti, şimdi ise Rusya genelinde anayasa referandumunda uygulanması planlanıyor” dedi. Ülkenin tüm bölgelerinin elektronik oy kullanma uygulamasına henüz hazır olmadığına işaret eden yetkili, “Uzaktan elektronik oy kullanma uygulaması için henüz teknik imkanlar sadece Moskova’da mevcut, ancak bölgeler de bunun üzerinde çalışıyor” diye konuştu.

22 NİSAN'DAKİ REFERANDUM ERTELENMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2024 yılında devlet başkanlığı seçiminde yeniden aday olmasına imkan sağlayacak olan anayasa değişikliği kararını, 16 Mart 2019 tarihinde imzalayarak referandumun yolunu açmıştı. 22 Nisan’da yapılması planlanan anayasa referandumu koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelemişti.