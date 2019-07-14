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Rusya: Orta Doğu’yla S-400 işbirliğimiz devam edecek

Rusya: S-400 teslimatı konusunda Orta Doğu’yla işbirliğimiz devam edecek

Rusya: Orta Doğu’yla S-400 işbirliğimiz devam edecek

Rusya: S-400 teslimatı konusunda Orta Doğu’yla işbirliğimiz devam edecek

14 Temmuz 2019 Pazar 15:54
8 Okunma
Rusya: Orta Doğu’yla S-400 işbirliğimiz devam edecek

Rusya, (DHA)

Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutsky, Rus cephanesinin bölgeye teslimatı kapsamında Rusya’nın Orta Doğu’yla işbirliğine devam edeceğini söyledi.

Slutsky, RT TV Channel’a verdiği röportajda, Türkiye’ye kurulmaya başlanan S-400 SAM sistemlerinin ‘ilk hamle’ olduğunu belirterek, “Türkiye ilk hamle. Rusya’dan çıkan S-400 ve daha üst düzey silah sistemleri bölgede görülmeye devam edecek. Yakından işbirliğine devam edeceğiz çünkü bu tür işbirliklerin hacmi oldukça yüksek. Her açıdan bu işbirliğini artırmamız gerektiğine inanıyorum” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Orta DoğuS-400Rusya
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