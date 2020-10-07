Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1151
ALTIN
478.123
DOLAR
7.8581
STERLİN
10.1436
EURO
9.2524
Bursaspor kamp için Bolu’ya gitti
Son Dakika
Bursaspor kamp için Bolu’ya gitti
İstanbul'da terör operasyonu
Son Dakika
İstanbul'da terör operasyonu
ABD savaş gemisi Boğaz'dan geçti
Son Dakika
ABD savaş gemisi Boğaz'dan geçti
KKTC'de HP hükümetten çekildi
Son Dakika
KKTC'de HP hükümetten çekildi
Fenerbahçe transfer şampiyonu
Fenerbahçe transfer şampiyonu
İş fırsatları için hemen tıkla!

Rusya lideri Putin'den Ermenistan'a soğuk duş

Rusya Devlet Başkanı Putin, Dağlık Karabağ'da çatışan Ermenistan ve Azerbaycan'a ateşkes çağrısında bulundu. Putin, Rusya Ermenistan'ı koruma yükümlülüğüne sahip olmadığını ifade ederek, "Azerbaycan ile savaş Ermenistan topraklarında gerçekleşmiyor" dedi.

07 Ekim 2020 Çarşamba 14:31
5 Okunma
Rusya lideri Putin'den Ermenistan'a soğuk duş

RUSYA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus medyası aracılığı ile yaptığı çağrıda, Ermenistan işgalindeki Dağlık Karabağ'da yaşananları bir 'trajedi' olarak nitelendirerek, Ermenistan ve Azerbaycan'a ateşkes çağrısında bulundu.


RUSYA ERMENİSTAN'I KORUMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE SAHİP DEĞİL


Öte yandan Azerbaycan topraklarını işgal ederken Rusya’nın desteğini alan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın, Azerbaycan karşısında yardım alabilme umudu tükendi. Putin, Rus medyasına verdiği demeçte "Rusya Ermenistan'ı koruma yükümlülüğüne sahip değil çünkü Azerbaycan ile savaş Ermenistan topraklarında gerçekleşmiyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rusya Devlet Başkanı PutinDağlık KarabağErmenistanAzerbaycanAteşkes
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunanistan Azerbaycan büyükelçisini geri çekti
Yunanistan Azerbaycan büyükelçisini geri çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt’te
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt’te
KKTC Başbakanı Tatar'dan kapalı Maraş açıklaması
KKTC Başbakanı Tatar'dan kapalı Maraş açıklaması
YARIN AÇILIYOR
YARIN AÇILIYOR
KKTC Başbakanı Tatar: HP'nin aldığı karar halkımıza hayırlı olsun
KKTC Başbakanı Tatar: HP'nin aldığı karar halkımıza hayırlı olsun
KKTC'de HP hükümetten çekildi
KKTC'de HP hükümetten çekildi
Kırgızistan'da seçimler iptal edildi
Kırgızistan'da seçimler iptal edildi
Göstericiler parlamento binasına girdi
Göstericiler parlamento binasına girdi
Koronavirüs tedavisi gören ABD Başkanı Trump taburcu oldu
Koronavirüs tedavisi gören ABD Başkanı Trump taburcu oldu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma