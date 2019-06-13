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Rusya: İdlib’de ateşkes sağlandı

Rusya: İdlib’de ateşkes sağlandı

13 Haziran 2019 Perşembe 09:49
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Rusya: İdlib’de ateşkes sağlandı

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İdlib’in tüm bölgelerinde ateşkese dair anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Rus resmi haber ajansı Ria Novosti'de yer alan habere göre, konuyla ilgili açıklama yapan Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Viktor Kupçişin, anlaşmanın Türkiye ve Rusya’nın aracılığıyla hayata geçirildiğini belirtti.

Askeri yetkililerin açıklamalarına göre, anlaşma bugün yani 12 Haziran’da yürürlüğe girdikten sonra bölgede açılan ateş oranında ciddi anlamda düşüş sağlandı. Merkez Hama’da sadece 2 ateşkes ihlali tespit edildi ve varılan anlaşma uyarınca Suriye hükümet güçleri karşı ateş açmadılar.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AteşkesİdlibSuriyeRusya
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