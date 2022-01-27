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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Stoltenberg, gerçekle bağını kaybetti

27 Ocak 2022 Perşembe 13:49
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Stoltenberg, gerçekle bağını kaybetti

RUSYA - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in “Doğu kanadındaki askeri varlığı güçlendireceğiz” açıklamasına yönelik açıklama yaptı. Lavrov, “Gerçekle bağını kaybettiğini düşünüyorum” dedi.

Lavrov, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in dün, NATO’nun doğu kanadındaki askeri varlığını güçlendireceğine yönelik açıklamalarını değerlendirdi. Söz konusu açıklamaları dikkate almadığını belirten Lavrov, “Stoltenberg’in gerçekle bağını kaybettiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“BİZE SALDIRANLAR HER ZAMAN HAK ETTİĞİNİ BULDU”

Lavrov, batının yaptığı açıklamaların ‘histerik’ olduğunu ifade ederek, “Batılı meslektaşlarımızın istisnasız ‘askeri’ çılgınlık içinde olduklarını görüyoruz. Sadece şunu konuşuyorlar, ‘Onları cezalandıracağız’, ‘Saldıracaksınız’, ‘Cezalandıracağız, Ukrayna'yı kurtaracağız’ gibi. Batı'nın içinde bulunduğu histerik ifadeleri okuyorsunuz. Biz kimseye saldırmadık, onlar hep bize saldırdı. Bize saldıranlar da her zaman hak ettiğini buldu” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rusya Dışişleri Bakanı LavrovStoltenberg
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