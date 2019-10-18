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Rusya'dan Türkiye'nin ABD ile yaptığı mutabakata ilişkin açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov. Moskova'nın Türkiye'nin ABD ile yaptığı mutabakata dair Ankara'dan bilgi almayı beklediğini belirti.

Rusya'dan Türkiye'nin ABD ile yaptığı mutabakata ilişkin açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov. Moskova'nın Türkiye'nin ABD ile yaptığı mutabakata dair Ankara'dan bilgi almayı beklediğini belirti.

18 Ekim 2019 Cuma 12:11
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Rusya'dan Türkiye'nin ABD ile yaptığı mutabakata ilişkin açıklama

RUSYA - Rus haber ajansı RIA Novosti'de yer alan habere göre, Peskov, Moskova'nın, Suriye'nin kuzeyindeki harekâtın askıya alınması yönünde Türkiye ve ABD arasında varılan mutabakata dair Ankara'dan bilgi almayı beklediğini belirti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
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