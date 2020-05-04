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Rusya'dan koronavirüs anketi: Putin güven kaybediyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında son dönemlerde artış gösteren Rusya'da salgınla mücadeleye ilişkin anket düzenlendi. Yapılan ankette Rusya Devlet Başkanı Putin’in koronavirüs (Covid-19) sürecini iyi yönetemediği gerekçesiyle güven kaybettiği sonucu çıktı.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 13:42
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Rusya'dan koronavirüs anketi: Putin güven kaybediyor

RUSYA - Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında son dönemlerde artış gösteren Rusya'da salgınla mücadeleye ilişkin anket düzenlendi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin' e olan güvenin ülke genelinde artan koronavirüs vakaları nedeniyle gerilediği belirtildi .

ANKETE GÖRE PUTİN, YÜZDE 8 OY KAYBINA UĞRUYOR

Rusya'da faaliyet gösteren ve kamuoyu araştırmaları yapan Levada Merkezi tarafından hazırlanan bir ankete göre,  Mart’ta ankete katılanların yalnızca yüzde 46’sı Putin’i bir sonraki dönemde iktidarda kalması için destekliyor. 2019’un Haziran ayında ise bu oranın yüzde 54 olduğu belirtildi. Rusya en son 10 bin 581 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini açıklamıştı. Son gelişmelerle ülkede toplam vaka sayısı 145 bin 268’e yükseldi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs AnketiPutinGüven Kaybediyor
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