Rusya'dan ABD'ye yaptırım göndermesi!

RUSYA - Rusya'da, muhalif lider Aleksey Navalny, Almanya'dan döner dönmez gözaltına alınarak, 3,5 yıllık hapis cezasına çarptırılması hem ülke genelinde hem de uluslararası alanda krize dönüştürmeyi sürdürüyor. ABD, Rusya’ya yönelik muhalif lider Aleksey Navalnıy’ın yargılanması konusunda Rus hükümetinden 7 kişiye yaptırım kararı aldı. ABD’nin bu kararına ilişkin Rusya'dan yanıt geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Elbette kısas ilkesi uygulanacaktır” dedi. ABD’nin yaptırımlarına karşılığın birebir verileceğinin altını çizen Peskov, söz konusu yaptırımları ‘çirkin’ olarak nitelendirdi.



“BU RUSYA’NIN İÇİŞLERİNE MÜDAHALEDİR”

Peskov, söz konusu yaptırımların Rusya’nın içişlerine bir müdahale olduğunu ifade ederek, “Bu tür yaptırımların kesinlikle kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz. Zaten acınacak durumdaki ilişkilere (ABD-Rusya) önemli ölçüde zarar veriyorlar. Yaptırımlar, Rusya'nın içişlerine müdahaleden başka bir şey değil” dedi.