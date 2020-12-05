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Rusya'da koronavirüse karşı aşılama başladı

Sputnik V aşısının uygulanması verdiği talimatın ardından ilk aşılama uygulaması bugün başkent Moskova'da başlatıldı

05 Aralık 2020 Cumartesi 17:51
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Rusya'da koronavirüse karşı aşılama başladı

Rusya, (DHA) – 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in halka koronavirüse karşı geliştirilen Sputnikaşısının uygulanması verdiği talimatın ardından ilk aşılama uygulamabugün başkent Moskova'da başlatıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya’nın geliştirdiği “Sputnik V” adlı koronavirüs aşısının halka uygulanmasına yönelik verdiği talimatın ardından aşılama uygulaması bugün başkent Moskova'da başladı. Aşının öncelikli uygulandığı doktor, öğretmen ve sosyal hizmetler çalışanlarından oluşan pek çok kişi kentte kurulan aşı merkezlerine akın etti. Aşı yaptıran kişilerde aranan şartlarda, Moskova’daki bir kliniğe kayıtlı olmaları gerekiyor. Şehir sakinlerinin aşı olmak için, 18-60 yaş arasında olmaları, kronik bir hastalıkları bulunmaması ve son 30 gün içinde hiç bir şekilde aşı yaptırmamış gibi şartlar aranıyor.


İLK 5 SAATTE 5 BİN KİŞİ AŞI İÇİN KAYIT OLDU


Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin yaptığı açıklamada, “İlk 5 saatte 5 bin kişi aşı için kaydoldu. Öğretmenler, doktorlar, sosyal hizmet görevlileri, bugün sağlıklarını en çok tehlikeye atanlar ve hayatı en önemli olanlar” dedi.



ŞU ANA KADAR 2 MİLYON DOZ AŞI ÜRETİLDİ


Rusya’nın geliştirdiği “Sputnik V” adlı koronavirüsü aşısı hakkında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Şu anda ülkede halihazırda 2 milyon doz aşı üretimi yapıldı. Bu bize toplu olmasa da büyük ölçekli bir aşılama fırsatı veriyor” dedi.

DHA

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