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Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü törenlerle kutlanıyor

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Sovyetler Birliği'nin, 2. Dünya Savaşı'nda dönemin Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 76. yıl dönümü askeri geçit töreni ile kutlanıyor.

09 Mayıs 2021 Pazar 12:56
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Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü törenlerle kutlanıyor

Rusya, (DHA)

Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 76. yıl dönümü Rusya’da törenlerle kutlanıyor. Başkent Moskova’daki Kızıl Meydan’da 9 Mayıs Zafer Günü kapsamında askeri geçit töreni düzenlendi. Geçit törenine yaklaşık 12 bin 500 kişinin katılması bekleniyor. Törende 190 askeri birim ve özel askeri ekipmanlar kullanılıyor.  Kızıl Meydan’ın üzerinden 76 uçak ve helikopter uçuş gerçekleştirdi.


PUTİN'DEN BATI'YA NAZİ MESAJI


Törene katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zafer Bayramı törenine katılanları ve Rus halkını selamladı. Gazilere hitap eden Putin "Göstermiş olduğunuz cesaretin ve metanetinin önünde eğiliyoruz. Nazizme karşı kazanılan zaferdeki büyük başarının Sovyet halkı tarafından başarıldığını her zaman hatırlayacağız" dedi. Putin, Rus halkının Nazi ordusuna karşı tek başına savaştığını ifade ederek, "Rus halkı cephelerde cesurca savaşırken aynı zamanda ülkenin savunması için fabrikalarda durmadan çalışarak ne kadar özverili olduğunu gösterdi. Nazizme karşı kazanılan zaferin Sovyet halkı tarafından alındığını her zaman hatırlayacağız.” dedi. Nazilerin sadece Sovyet ekonomisini yok etmeyi değil, Sovyet halkını da yok etmeyi hedeflediğini hatırlatan Putin, "Yahudi ve Rus düşmanlığı tutkusuyla Avrupa’yı yerle bir eden Nazileri Rus halkı durdurdu. Bu unutulmamalı" diye konuştu. Nazi ideolojisinin kalıntılarının Batı’daki askeri faaliyetlerle tekrar canlandırılmaya çalışıldığını ifade eden Putin, bu ideolojilere Rusların geçmişte izin vermediğini, gelecekte de hiçbir şekilde izin vermeyeceğini belirtti. Törene Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman’ın da katıldı.

AĞIR SİLAHLAR SERGİLENDİ 


Geçit töreninde, İkinci Dünya Savaşı'nın en iyi tankları olarak kabul edilen 10 adet T-34 tankları, T-14 Armata ve T-90M Proryv tankları, topçu teçhizat Coalition-SV, Kurganets piyade savaş araçları ve Boomerang zırhlı personel taşıyıcılar sergilenen silahlar arasında yer aldı.

DHA

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