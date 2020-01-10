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Rus ordusu ABD füzelerinin konuşlandırılmasını takip etmekle görevlendirildi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus ordusunu ABD tarafından orta ve daha kısa menzilli füzelerin konuşlandırılmasını takip etmekle görevlendirdi.

Rus ordusu ABD füzelerinin konuşlandırılmasını takip etmekle görevlendirildi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus ordusunu ABD tarafından orta ve daha kısa menzilli füzelerin konuşlandırılmasını takip etmekle görevlendirdi.

10 Ocak 2020 Cuma 00:00
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Rus ordusu ABD füzelerinin konuşlandırılmasını takip etmekle görevlendirildi

RUSYA - Rus haber ajansı TASS’ta yer alan haberde, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Rus ordusunu, ABD tarafından orta ve daha kısa menzilli füzelerin konuşlandırılmasını takip etmekle görevlendirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın 2020 için ana faaliyetlerine dair olan telekonferansın açılışında konuşan Şoygu, “Potansiyel askeri tehditlerin kapsamlı bir analizini yapmamız ve Silahlı Kuvvetlerin geliştirilmesi için atılacak adımları belirlememiz gerekiyor. Bu çabaların sonucu ülkenin 2021-2025 savunma planı hazırlanırken dikkate alınacaktır” dedi.

“ABD tarafından kısa ve orta menzilli füzelerin konuşlandırılmasını takip etmemiz gerekiyor” diyen Şoygu, aynı zamanda nükleer donanma kuvvetlerinin Borei-A stratejik füze konuşlandırmasına başlaması gerekirken Rusya stratejik Füze Kuvvetleri’nin de düzenli olarak Avangard ve Yars füzelerini geliştirme çalışmasını yürütmek zorunda olduğunu belirtti.

Rus ordu kanalı Zvezda TV ise Avangard ve Yars füzelerinin videolarını yayınladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de dün Rus deniz kuvvetlerinin Kuzey Karadeniz filosunun gerçekleştirdiği tatbikatı izlemişti.

DHA

Son Güncelleme: 10.01.2020 09:17
Anahtar Kelimeler:
KonuşlandırmaTakipABD FüzeleriRusya
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