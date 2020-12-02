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Rus lider Putin emir verdi: Rusya'da aşı uygulaması başlıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kapsamlı aşılamanın gelecek hafta başlatılması konusunda emir verdiğini bildirildi.

02 Aralık 2020 Çarşamba 17:27
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Rus lider Putin emir verdi: Rusya'da aşı uygulaması başlıyor

RUSYA - Koronavirüs (Covid-19) salgını konusunda tüm dünyada vaka sayıları giderek artarken bir yandan da koronavirüs aşısı konusunda gelişmeler takip ediliyor. Aralık ayının gelmesiyle beraber dünyada peş peşe aşılanmanın başlayacağı haberleri geliyor. Pfizer/BioNTech aşısı İngiltere'de onaylandı. Aşının kullanımı için alınan onay sonrasında önümüzdeki haftadan sonra İngiltere genelinde mevcut olacağı açıklandı. Aşıya ilişkin Rusya'dan açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kapsamlı aşılamanın gelecek hafta başlatılması konusunda emir verdiğini bildirildi.

DHA

Son Güncelleme: 02.12.2020 17:30
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Rusyada Aşı Uygulaması BaşlıyorRusya Devlet Başkanı Vladimir PutinRus Lider Putin Emir Verdi
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