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Rus diplomat: ABD saldırırsa İran yalnız olmayacak

Üst düzey Rus diplomat Zamir Kabulov, Amerika Birleşik Devletleri’nin İran’a karşı bir askeri müdahalesi durumunda İran’ın yalnız olmayacağını söyledi.

Rus diplomat: ABD saldırırsa İran yalnız olmayacak

Üst düzey Rus diplomat Zamir Kabulov, Amerika Birleşik Devletleri’nin İran’a karşı bir askeri müdahalesi durumunda İran’ın yalnız olmayacağını söyledi.

27 Haziran 2019 Perşembe 17:20
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Rus diplomat: ABD saldırırsa İran yalnız olmayacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın aralarında İran’ın da bulunduğu Asya ülkeleri özel elçisi Kabulov, ABD’nin İran’a yönelik sorumsuz bir müdahalesi karşısında Tahran’ın yalnız bırakılmayacağını belirtti.

The Moscow Times gazetesinin haberine göre, Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen Rusya - İran siyaset forumunda konuşan Kabulov, İran’ın bu tür bir savaşa karşı direneceğini ve yalnız olmayacağını söyledi.

Habere göre Kabulov, Rusya’nın diğer devletler gibi İran’a karşı bir sempati ve empati beslediğini belirtti.

Bu hafta başında da Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergei Ryabkov, Rusya ve ortaklarının ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları karşısında Washington’a yaptırımlar konusunda yeni adımlar atacaklarını belirtirken bu yaptırımların detayları konusunda ise bilgi vermedi.

ABD ile İran arasındaki tansiyon, geçtiğimiz hafta,  İran’ın ABD’ye ait insansız bir hava aracını düşürmesiyle yükselmişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Üst Düzey Rus Diplomat Zamir KabulovABDİran
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