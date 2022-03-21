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Rus birlikleri, Kiev’de AVM’yi vurdu

21 Mart 2022 Pazartesi 10:54
Rus birlikleri, Kiev’de AVM’yi vurdu

UKRAYNA - Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan bir alışveriş merkezi, dün akşam Rus birliklerince bombalandı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, Kiev’in batısındaki Podiskyi bölgesinde bulunan AVM, 20 Mart’ta yerel saatle 22.40 sıralarında bombalandı. Bombardıman sonucu AVM otoparkının 3 ve 4’üncü katlarındaki otomobillerin yandığı ifade edildi. Acil durumlar servisinden paylaşılan görüntülerde, enkaz kaldırma çalışmaları ve sedyeyle çıkarılan yaralılar da kameralara yansıdı. Resmi kaynaklardan henüz can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin açıklama yapılmadı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rus BirlikleriKievAVM
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