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Rumlar, KKTC bayrağı yaktı

Rum tarafında düzenlenen eylemlerde KKTC bayrağı yakıldı.

Rumlar, KKTC bayrağı yaktı

Rum tarafında düzenlenen eylemlerde KKTC bayrağı yakıldı.

17 Kasım 2019 Pazar 12:49
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Rumlar, KKTC bayrağı yaktı

LEFKOŞA (DHA) 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 36’ncı yıl dönümünde Rum tarafında düzenlenen eylemlerde KKTC bayrağı yakıldı.

Güney Lefkoşa'daki Ledra Caddesi’nde toplanan Rumlar, Türkler aleyhine slogan atarak eylem yaptı. Yunan bayrakları taşınan eyleme Türklere karşı ırkçı eylemleriyle öne çıkan ELAM da destek verdi. 

Eylemde konuşan Yiannis Lapithios adlı Rum, ordular ve yabancı müdahaleler olmaksızın barışçıl ve herkesin ulaşabileceği bir Kıbrıs istediklerini söyledi.

KKTC'DEN TEPKİ

Rumların bayrak yakma eylemine KKTC'den sert tepki gelirken, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, "Rum tarafında ELAM mensuplarınca KKTC bayrağının yakılmasıyla ilgili olarak az önce Polis Genel Müdürümüz ve Başsavcımız ile görüştüm. Birleşmiş Milletler ile de istişare ederek görüntülerden kimlik tespiti yapıp gereken tedbiri alacağız. Kendinden farklı olanın bayrak ve benzeri sembollerine ve değerlerine saygı duymayanlar medeniyetten nasibini almamış olanlardır" dedi.

'KIBRIS TÜRK HALKI BUNA ASLA GEÇİT VERMEYECEKTİR'

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ise "Kıbrıs’ta, halkların değerlerine saygısızlık yaparak, bir amaç elde edeceğini umanlar, unutmasın ki Kıbrıs Türk halkı buna asla geçit vermeyecektir. Bayrağımız, gönderden inmeyecektir" diye konuştu.

'RUMLARIN ZİHNİYETİ DEĞİŞMEDİ'

Olayın ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Rumları bayrak yakmaları nedeniyle kınadıklarını belirtti. Rumların zihniyetinin değişmediğini ifade eden Tatar, "Rumlar, Ada’daki KKTC gerçeğini görmezden gelemez. Bu konuda görüntüler inceleniyor. Olaya karışanlarla ilgili biz gereken adımları atacağız. Rumlar bayrağın yakılmasına göz yumuyorlar. Bizler asla böyle bir şey yapmadık. Yapmayız da. Kabul edilecek bir durum değildir bu. Irkçı ELAM zihniyeti ile bir yere varılamaz" dedi.

CUMHURBAŞKANI AKINCI: KINIYORUM, ENDİŞE VERİCİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Güney Kıbrıs'ta ırkçı, faşist ELAM’cılar tarafından KKTC bayrağı yakılmasını kınıyorum" dedi.

Yazılı açıklama yapan Cumhurbaşkanı Akıncı, "Güney Kıbrıs'ta ırkçı, faşist ELAM’cılar tarafından KKTC bayrağı yakılmasını kınıyorum. Kıbrıs'ın eşit ortağı Kıbrıslı Türklere ve sembollerine tahammülü ve saygısı olmayan bu örgütün sık sık tekrarladığı yanlışlarına bir yenisi daha eklenmiştir. Nefret söylemini aşarak nefret eylemine geçen ELAM’ın siyaseten beslendiği düşmanlığa hizmet ettiği açıktır. Kıbrıs'ın geçmişini acılarla dolduran böylesi nefret ve şiddet eylemlerinden hala ders çıkarılmaması endişe vericidir. Ada'mızın ihtiyacı gencecik insanların yürekleriyle zihinlerini nefretle doldurmak değildir. Nefret hem Kıbrıs hem de insanlık için ağır bir yüktür. Doğru olan, nefret yükünü çoğaltmak değil, o yükten bir an önce kurtulmaktır. Akdoğan'daki ilkokuldan Türk bayrağını alıp kaçan Rum çocuğun ailesinin, çocuklarının yanlışını anlayıp pişman olduğunu belirterek Kıbrıs Türk halkından özür dileyerek yapılan yanlışa karşı attıkları doğru adım, örnek alınması gereken bir davranıştı. ELAM faşistlerinin bu yanlış davranışına karşı doğru seslerin öncelikle Rum toplumundan çıkmasını beklediğimizi belirtmek isterim. Toplumların ortak değer ve sembollerine saygının esas olacağı bir Kıbrıs için, nefret söylemi ve nefret eylemlerine yer olmamalıdır. Bunun için ihtiyaç kötü örnekler değil, doğru ve iyi örneklerdir" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kktc BayrağıKıbrıs Rum
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