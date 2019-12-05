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Rum Yönetimi Lahey'e başvurdu

Kıbrıs Rum Yönetimi, Doğu Akdeniz'deki yeraltı kaynakları için Lahey'e başvurdu.

Rum Yönetimi Lahey'e başvurdu

Kıbrıs Rum Yönetimi, Doğu Akdeniz'deki yeraltı kaynakları için Lahey'e başvurdu.

05 Aralık 2019 Perşembe 12:31
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Rum Yönetimi Lahey'e başvurdu

LEFKOŞA - Türkiye ile Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmaları nedeniyle uzun süredir gerginlik yaşayan Rum Yönetimi, 'Doğu Akdeniz’deki yeraltı zenginliklerini koruma altına almak için Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı’na başvurdu.

Açıklamayı Güney Kıbrıs'ta düzenlenen bir enerji konferansında konuşan Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis yaptı.
Doğu Akdeniz'deki durumu Lahey'e taşıkdıklarını söyleyen Anastasiadis, 'bölgelerindeki' haklarını koruma altına almak için hukuki tüm yollara başvurduklarını belirtti. Anastasiadis, "Egemen haklarımızın korunmasında öngörüyoruz. 'Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemen haklarını korumak için her yasal silahı, her uluslararası forumu, her uluslararası örgütü kullanacağımızı söyledik" dedi.

ATİNA'DAKİ ELÇİLİK KABUL ETMEDİ

Rum lider, Lahey'e başvuru ile ilgili Atina'daki Türkiye Büyükelçiliği'ne bildirim yapmaya çalıştıklarını ama başarılı olamadıklarını ifade etti. Anastasiadis, ilgili dosyanın Türkiye'ye başka yollarla gönderildiğini söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Rum YönetimiDoğu AkdenizLahey
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