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Rum tarafından Türkiye’ye işbirliği çağrısı

Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, yaşanan coğrafyayı değiştiremeyeceklerini belirterek Türkiye'ye işbirliği çağrısı yaptı. Doğu Akdeniz'deki yaşananlara işaret eden Hristodulidis, "Tüm taraflara işbirliği çağrısında bulunuyorum" dedi. Kıbrıs Rum tarafı olarak Türkiye'nin AB'deki geleceklerini desteklediklerini de ifade eden Hristodulidis, "Buna rağmen Türkiye ile AB ilişkilerinin ne denli ilerleyeceği tamamen Türkiye’ye bağlıdır" dedi.

Rum tarafından Türkiye’ye işbirliği çağrısı

Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, yaşanan coğrafyayı değiştiremeyeceklerini belirterek Türkiye'ye işbirliği çağrısı yaptı. Doğu Akdeniz'deki yaşananlara işaret eden Hristodulidis, "Tüm taraflara işbirliği çağrısında bulunuyorum" dedi. Kıbrıs Rum tarafı olarak Türkiye'nin AB'deki geleceklerini desteklediklerini de ifade eden Hristodulidis, "Buna rağmen Türkiye ile AB ilişkilerinin ne denli ilerleyeceği tamamen Türkiye’ye bağlıdır" dedi.

14 Ocak 2020 Salı 00:00
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Rum tarafından Türkiye’ye işbirliği çağrısı

LEFKOŞA - Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis, Yunanistan'da resmi ziyaretlerde bulundu. Rum Bakan, ziyaretleri sırasında Türkiye'ye yönelik olumlu mesajlar verdi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşen Hrisdodulidis, "İki taraf olarak sonrasında atacağımız adımları tartıştık" dedi.

Kıbrıs sorunun çözümünün Türkiye AB ilişkileri için önemli olduğuna işaret eden Hristodulidis şöyle devam etti, “Avrupa Birliği tarafından Türkiye’ye doğru ve gerekli mesajların gönderilmesi özel bir öneme sahip. Ayrıca, Kıbrıs (Rum) Cumhuriyeti Ankara’nın Avrupa geleceğini desteklemektedir, buna rağmen Türkiye ile AB ilişkilerinin ne denli ilerleyeceği tamamen Türkiye’ye bağlıdır. Gelecek hafta bu konudaki tartışmanın Brüksel’de yapılması bekleniyor.”

TÜRKİYE'YE KOMPLO 

Nikos Dendias de, iki dışişleri bakanının sadece Kıbrıs’ın (Rum) Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde (MEB) kısıtlı kalmayan Türkiye’nin müdahale eylemlerini ve Irak ile Libya’daki gelişmeleri ele aldıklarını söyledi. Dendias, “Türkiye’nin çevredeki denizlerden dışlanmak istendiği yolundaki komplo iddiaları kimseyi ikna etmez” dedi.

Atina ve Güney Lefkoşa’nın inisiyatiflerinin ve bölgedeki diğer ülkelerle işbirliklerinin hiç bir ülkeye karşı olmadığını, uluslararası hukuka ve ülkelerin egemenliklerine saygı gösteren herkesin buna katılmasının teşvik edildiğini belirten Dendias, “Türkiye’nin tutumunu verimsiz ve dışlayıcı bir pozisyon” dedi.

Rum Bakan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ile de görüştü. Görüşmeden sonra, “Yunanistan ve Kıbrıs (Rum), bölgede istikrar sütunudurlar. Coğrafyayı değiştiremeyiz, bu nedenle tüm taraflara işbirliği çağrısında bulunuyoruz, yeter ki uluslararası ve Avrupa hukukuna saygılı olsunlar. Bunlar dış politikamızın sütunlarıdır” mesajı verildi.

DHA

Son Güncelleme: 14.01.2020 06:34
Anahtar Kelimeler:
IşbirliğiKıbrıs Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis
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