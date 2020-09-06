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Rum medyasından Kapalı Maraş yorumu

Rum medyasından Kapalı Maraş yorumu: Açılması an meselesi 

06 Eylül 2020 Pazar 16:27
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Rum medyasından Kapalı Maraş yorumu

LEFKOŞA (DHA)

Doğu Akdeniz'de önemli gelişmelerin yaşandığı dönemde Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 'Hayalet Şehir' olarak da bilinen Kapalı Maraş'ın açılmasına yönelik gelişmeyi Rum medyası, "Kapalı Maraş'ın açılması imzaya kaldı.Kıbrıs Rumları açısından da bir cazibe olarak kullanılabilir" başlıklarıyla duyurdu.

Türkiye ve KKTC'nin 46 yıldır kapalı olan Kapalı Maraş'ı yeniden açma hamlesine karşı paniğe kapılan Güney Kıbrıs Rum Kesimi, gelişmeleri takibe aldı. Rum medyası, "Kapalı Maraş'ın açılması imzaya kaldı" başlıklarıyla son gelişmeleri yazdı. Maraş'ın açılmasının imza sürecinde olduğuna dikkat çekilen haberlerde; "Türkiye bu bölgeyi kalkındırmak, limanı olan yeni ve çağdaş bir kent kurmak istiyor. Maraş, Kıbrıs Rumları açısından da bir cazibe olarak kullanılabilir" ifadelerine yer verildi.KKTC Bakanlar Kurulu'nun bölgenin askeri statüsünü sivile çevirmek için imza aşamasında olduğuna işaret edilen haberlerde; ‘artık son aşamaya gelindi’ denildi.

"MARAŞ'IN AÇILMASINI ENGELLEYEMİYORUZ" KAYGISI

Haberlerde, Kapalı Maraş'ın bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekildi. Maraş'ın açılmaması için Güvenlik Konseyi nezdinde de girişimlerin yapıldığına atıf yapılan haberlerde; bu durumda da Maraş'ın açılmasının engellenemeyeceği kaygısı öne çıkarıldı. Güney Kıbrıs'ta, yıllar önce Maraş'ta yaşayan Rumlar, Türk yönetimi altında Kapalı Maraş'a geri dönmek istediklerini söylemişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rum MedyasıKapalı Maraş
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