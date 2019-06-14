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Rum medyasından çarpıcı açıklama

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Rum Haber Ajansı, Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetleri yürüten Fatih gemisi personeline yönelik uluslararası tutuklama emri çıkarılmasına dair bir diplomatın “Avrupalı ortaklarımız bize dayanışma gösterecekleri konusunda söz verdiler” dediğini duyurdu.

Rum medyasından çarpıcı açıklama

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Rum Haber Ajansı, Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetleri yürüten Fatih gemisi personeline yönelik uluslararası tutuklama emri çıkarılmasına dair bir diplomatın “Avrupalı ortaklarımız bize dayanışma gösterecekleri konusunda söz verdiler” dediğini duyurdu.

14 Haziran 2019 Cuma 11:36
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Rum medyasından çarpıcı açıklama

LEFKOŞA - Rum ajansı, ismini vermediği Rum Dışişleri Bakanlığı'ndan bir diplomatın, "Tutuklama kararlarının çıkarıldığını söyleyebiliriz. Bu tutuklama emri, sorunu çözmüyor ancak bu karar Türkiye’ye baskı oldu. Avrupalı ortaklarımız bize dayanışma gösterecekleri konusunda söz verdiler. Bu sözlerin kararlara dönüşmesini ve önlemler olarak ortaya çıkmasını bekliyoruz" dediğini duyurdu.

Ajans, tutuklama emri çıkarılan kişilere 1 milyon Euro para veya 5 yıl hapis cezası verilebileceğini yazdı.

'HADDİNİ AŞAN ADIM'

Rumların tutuklama kararı hem Türkiye, hem de KKTC'nin sert tepkisini çekmişti.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Biz gerginlik siyaseti, çatışma siyaseti istemiyoruz" derken; Başbakan Ersin Tatar, "Rumlar çok yanlış yaptı, bu barışa hizmet etmeyen bir adımdır" demişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları yapan Fatih gemisinin personeline tutuklama kararı çıkardığı yönündeki haberlerle ilgili, "GKRY'nin bu haddini aşan kararı şayet doğru ise, bizim açımızdan hiçbir hükmü ve geçerliliği olmayacaktır" dedi.

DHA

Son Güncelleme: 14.06.2019 04:42
Anahtar Kelimeler:
GKRYRum MedyasıAvrupalı OrtaklarDoğa AkdenizDayanışma SözüFatih Gemisi
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