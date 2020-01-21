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Rum gazeteciden Türkiye itirafı

Rum gazeteci Kristos Panayiotidis, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile kavga etmek yerine, iş birliği yapmanın gerektiği belirterek, "Türkiye ile mücadele etmemiz mümkün değil" dedi.

Rum gazeteciden Türkiye itirafı

Rum gazeteci Kristos Panayiotidis, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile kavga etmek yerine, iş birliği yapmanın gerektiği belirterek, "Türkiye ile mücadele etmemiz mümkün değil" dedi.

21 Ocak 2020 Salı 16:29
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Rum gazeteciden Türkiye itirafı

LEFKOŞA - Cyprus Mail gazetesinde "Türkiye, bizim inandığımız canavar mı?" başlıklı bir yazı yazan Rumların ünlü gazetecilerinden Panayiotides, "Türkiye ile coğrafi, ekonomik, nüfus, askeri ve diğer bütün verilere bakıldığında mücadele etmemiz mümkün değildir. Gelinen aşamada, Türkiye ile zıtlaşma, bu yönde politika gütme adayı uçurumdan aşağıya atmakla eş anlamlı olur" ifadelerini kullandı. 

'HAYAL KURMAYIN' TEPKİSİ

"Türkiye'yi herhangi bir şekilde mağlup etmemiz veya geri çekilmeye zorlamamız olanak dışıdır" diyen Rum gazeteci, "Bunun hayalini kuran vatanseverler bir hayal aleminde yaşamaktadırlar ve bundan uyandıklarında çok geç olacak. Bizim Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de hidrokarbon meselesinde önemli bir aktör olarak tanımamız gerekmektedir. Türkiye zaten bunu sağlamak için uğraşmaktadır" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rum Gazeteci Kristos PanayiotidisDoğu AkdenizTürkiye Itirafı
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