Ruhani: İran'la savaş ‘savaşların en şiddetlisi’ olur

İRAN - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Haziranda İran Dini lideri Ali Hamaney ile bağlantılı yetkililere ve ardından İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’e yaptırım kararının ardından yaptığı konuşmasında; İran’a karşı yapılacak muhtemel bir savaş ‘savaşların en şiddetlisi’, Tahran’la yapılacak barış da ‘barışların en güçlüsü’ olur uyarısında bulundu.



Ruhani konuşmasında, Washington’un, İran’a karşı uyguladığı tüm yaptırımları kaldırması durumda Tahran’ın görüşmeye hazır olduğunu vurgulayarak; “İran görüşmelere hazır. Eğer ABD gerçekten görüşmek istiyorsa, her şeyden önce tüm yaptırımları kaldırmalı” ifadelerini kullandı.



Öte yandan, İran petrol tankeri Grace 1’in Cebelitarık Boğazı’nda el konulmasının ardından Hürmüz Boğazı’nda İran’ın el koyduğu İngiliz gemisi Stena Impero’yla ilgili de konuşan Ruhani, “Cebelitarık Boğazı’nda biz özgür değilken, Hürmüz Boğazı’nda da siz özgür olamazsınız” dedi.