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Ruhani: İran karşıtları bir grup tecrübesiz politikacı

Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı’nın (IKIA) ‘Selam terminali’ açılış töreninde konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran’ın herhangi bir ülke ile savaşa girmeyeceğini açıkladı.

Ruhani: İran karşıtları bir grup tecrübesiz politikacı

Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı’nın (IKIA) ‘Selam terminali’ açılış töreninde konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran’ın herhangi bir ülke ile savaşa girmeyeceğini açıkladı.

18 Haziran 2019 Salı 11:58
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Ruhani: İran karşıtları bir grup tecrübesiz politikacı

İRAN - Mehr haber ajansında yer alan habere göre İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani konuşmasında, İran’ın herhangi bir ülke ile savaşa girmeyeceğini vurgulayarak, “İran karşıtları, ülkeler değil sadece bir grup tecrübesiz politikacı” ifadelerini kullandı.

İran karşıtlarının, İran halkının ülkenin geleceğine dair olan umutlarını yok etmek istediğini belirten Ruhani, “Bu bir umut ve irade savaşıdır” dedi.

İran’a yapılan baskının arttırıldığına ve buna karşılık Tahran’ın aldığı tedbirlerin de arttığına değinen Ruhani, “İran bu çatışmanın sonunda galip olacak. Hiçbir ülke ile savaşmayacağız, karşımızdakiler bir grup tecrübesiz politikacı” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Uluslararası İmam Humeyni HavalimanRuhani
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