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Ruhani'den İsrail'e suikast suçlaması

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İsrail'i bilim insanlarına paralı asker tutarak suikast düzenlemekle suçladı.

28 Kasım 2020 Cumartesi 10:27
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Ruhani'den İsrail'e suikast suçlaması

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İsrail'i bilim insanlarına paralı asker tutarak suikast düzenlemekle suçladı.İran devlet televizyonunun haberine göre, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İsrail’i nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'ye paralı asker tutarak suikast düzenlemekle suçladı.

"SUİKAST İRAN'IN BAŞARILARINI ENGELLEYEMECEK"

İran lideri Ruhani konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şehit Fahrizade’nin  öldürülmesi, düşmanlarımızın çaresizliğini ve nefretlerinin derinliğini gösteriyor. suikastin İran’ın başarılarını engelleyemeyecek"ifadelerine yer verdi. Öte yandan, İran Savunma Bakanlığı, ülkenin nükleer programının mimarı olarak görülen Muhsin Fahrizade'nin başkent Tahran yakınlarında uğradığı suikast sonucu hayatını yitirdiğini bildirmiş, olayı ‘terör saldırısı’ olarak nitelendirmişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İranİSRAİLSuikastHasan RuhaniMuhsin Fahrizade
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