Ruhani'den İsrail'e suikast suçlaması

İran (DHA)

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İsrail'i bilim insanlarına paralı asker tutarak suikast düzenlemekle suçladı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İsrail'i bilim insanlarına paralı asker tutarak suikast düzenlemekle suçladı.İran devlet televizyonunun haberine göre, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İsrail’i nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'ye paralı asker tutarak suikast düzenlemekle suçladı.

"SUİKAST İRAN'IN BAŞARILARINI ENGELLEYEMECEK"

İran lideri Ruhani konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şehit Fahrizade’nin öldürülmesi, düşmanlarımızın çaresizliğini ve nefretlerinin derinliğini gösteriyor. suikastin İran’ın başarılarını engelleyemeyecek"ifadelerine yer verdi. Öte yandan, İran Savunma Bakanlığı, ülkenin nükleer programının mimarı olarak görülen Muhsin Fahrizade'nin başkent Tahran yakınlarında uğradığı suikast sonucu hayatını yitirdiğini bildirmiş, olayı ‘terör saldırısı’ olarak nitelendirmişti.