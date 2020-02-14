Rejim güçleri Atarib'i bombaladı: 2 ölü

SURİYE - Beyaz Baretliler, Halep'in batısındaki Atarib bölgesine rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda 2 sivilin hayatını kaybettiğini; 5 sivilin de yaralandığını duyurdu.
DHA
Suriye rejim güçlerinin Halep'in batısındaki Atarib bölgesine düzenlediği saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti.
Suriye rejim güçlerinin Halep'in batısındaki Atarib bölgesine düzenlediği saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti.
SURİYE - Beyaz Baretliler, Halep'in batısındaki Atarib bölgesine rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda 2 sivilin hayatını kaybettiğini; 5 sivilin de yaralandığını duyurdu.
DHA