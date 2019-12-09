Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
109052
ALTIN
273.057
DOLAR
5.8026
STERLİN
7.6331
EURO
6.4237
‘Sabr-ı Gönül’ hat sergisi Bahçelievler'de açıldı
‘Sabr-ı Gönül’ hat sergisi Bahçelievler'de...
Trabzonspor, son 9 sezonun en verimli dönemini geçiriyor
Trabzonspor, son 9 sezonun en...
Fenerbahçeli Serdar Aziz: Bu sezon bizim; vazgeçmek, yorulmak, pes etmek yok
Fenerbahçeli Serdar Aziz: Bu sezon...
Dikkat! Uzmanlardan, kısırlık ve tüp bebek tedavileriyle ilgili önemli uyarı
Dikkat! Uzmanlardan, kısırlık ve tüp...
‘Kendi Yolumda’ filminin çekimleri başladı
‘Kendi Yolumda’ filminin çekimleri başladı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Putin-Zelenski buluşması öncesi Kiev’de protesto

Ukrayna’da bazı muhalif gruplar, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin, Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşeceği Normandiya Dörtlüsü zirvesi öncesi protesto eylemine başladı.

Putin-Zelenski buluşması öncesi Kiev’de protesto

Ukrayna’da bazı muhalif gruplar, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin, Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşeceği Normandiya Dörtlüsü zirvesi öncesi protesto eylemine başladı.

09 Aralık 2019 Pazartesi 13:25
9 Okunma
Putin-Zelenski buluşması öncesi Kiev’de protesto

KİEV - Ukrayna medyasında yer alan haberlere göre, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de devlet başkanlığı binasının önünde toplanan yaklaşık 2 bin kişi, akşam saatlerinden itibaren kurdukları çadırlarda protesto gösterisine başladı. Milliyetçi partilerin yandaşlarından oluşan eylemcilerin, 9 Aralık Pazartesi günü Ukrayna’nın doğusundaki krizin görüşüleceği Normandiya Dörtlüsü zirvesinin sonuçları açıklanıncaya kadar gösteriye devam edecekleri belirtildi.

MUHALEFETTEN ORTAK EYLEM

Ukrayna’da bugün Kiev, Odesa, Harkiv, Lviv ve Dnipro kentlerinde 'Zelenski için kırmızı çizgi' adı altında düzenlenen gösterilere de çok sayıda kişinin katıldığı bildirildi. Parlamentodaki muhalefet partilerinin liderleri olan eski devlet başkanı Petro Poroşenko, eski başbakan Yuliya Timoşenko ve ünlü rock yıldızı Svyatoslav Vakarçuk’un çağrısıyla Kiev’deki Bağımsızlık Meydanı’nda düzenlenen eyleme yaklaşık 8 bin kişinin katıldığı, üç liderden yalnızca Poroşenko’nun halka seslendiği belirtildi.

Fransa’nın başkenti Paris’te 9 Aralık’ta Fransa, Almanya, Ukrayna ve Rusya liderlerinin katılımıyla, Ukrayna’nın doğusundaki krize ilişkin zirve düzenlenecek. Ukrayna’da milliyetçi örgütler ve muhalif partiler, Zelenski’yi ‘ülkenin toprak bütünlüğü konusunda Rusya’ya taviz vermemesi’ konusunda uyarıyor. Kamuoyu araştırmaları ise Ukrayna halkının çoğunun Zelenski’nin, Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinde barış sağlamaya yönelik attığı adımları desteklediğini gösteriyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ukrayna’da Bazı Muhalif GruplarDevlet Başkanı Volodimir ZelenskiRusya Lideri Vladimir PutinProtesto
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni Zelanda’da volkan faaliyete geçti: Çok sayıda ölü ve yaralı
Yeni Zelanda’da volkan faaliyete geçti: Çok sayıda ölü ve yaralı
Yunanistan'da deprem
Yunanistan'da deprem
Hindistan’da fabrikada yangın: 43 ölü, 15 yaralı
Hindistan’da fabrikada yangın: 43 ölü, 15 yaralı
KKTC Başbakanı Tatar: Doğu Akdeniz’de esas aktör Türkiye
KKTC Başbakanı Tatar: Doğu Akdeniz’de esas aktör Türkiye
Türkiye’nin güvenli bölge planı, PKK/YPG'nin hedefinde
Türkiye’nin güvenli bölge planı, PKK/YPG'nin hedefinde
Kenya’da 6 katlı bina çöktü, mahsur kalan kişi sayısı bilinmiyor
Kenya’da 6 katlı bina çöktü, mahsur kalan kişi sayısı bilinmiyor
Trump'tan Suudi Arabistan'a asker gönderme iddialarına yanıt
Trump'tan Suudi Arabistan'a asker gönderme iddialarına yanıt
Rusya'dan yeni S-400 açıklaması!
Rusya'dan yeni S-400 açıklaması!
ABD'de askeri tersaneye silahlı saldırı: 3 ölü
ABD'de askeri tersaneye silahlı saldırı: 3 ölü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans