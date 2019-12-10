Putin'den Ukrayna'ya doğalgazda indirim teklifi

KİEV - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, zirvenin bitiminde düzenlenen ortak basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'ya doğalgaz fiyatında yüzde 25 indirime gitmeye hazır olduğunu açıkladı.



Sanayi işletmelerinin doğalgazda indirim talep ettiklerini belirten Putin, "Çocukluğumuzdaki tekerlemeyi hatırlayın: 'Bizim evde gaz var. Ya sizde?' Sizde de var ve bundan sonra da olacak. Eğer ortak ve adil bir çalışma üzerinde anlaşabilirsek şimdikinden çok daha ucuz da olabilir. Bugün nihai tüketicinin aldığı fiyatın yüzde 25 altında olabilir. Öncelikle, sanayi tüketicileri. Çünkü haneler için, vatandaşlar için gaz fiyatı sübvanse ediliyor" ifadelerinde bulundu.



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise, zirvede Rus doğalgazının Ukrayna üzerinden transitine yönelik anlaşmayla ilgili de müzakerede bulunulduğunu, ancak fiyat ve diğer ayrıntıların ilerleyen görüşmelerde ele alınacağını açıkladı.



Rus doğalgazının Avrupa'ya Ukrayna üzerinden transitini öngören anlaşmanın süresi 31 Aralık 2019 tarihinde sona eriyor. Moskova ve Kiev, Avrupa'ya petrol transiti konusunda kısa süre önce anlaşma sağlamıştı.