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Prens Charles’ın koronavirüs testi pozitif çıktı

İngiltere Kraliyet Ailesi’nden Prens Charles’ın (71) koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. İngiliz medyası, 10 Mart’ta yapılan Prens Charles ve Monaco Prensi 2. Albert’in görüşmesine dikkat çekti.

25 Mart 2020 Çarşamba 16:01
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Prens Charles’ın koronavirüs testi pozitif çıktı

İNGİLTERE - Prens Charles’ın koronavirüs testi pozitif çıktı. İngiliz kraliyet konutu Clarence House’un sözcüsünün yaptığı açıklamada, "Hafif semptomlar sergiliyor, ancak sağlığı yerinde. Son birkaç gündür de evinden çalışıyor. Cornwall Düşesi de test edildi, ancak virüse rastlanmadı. Hükümet ve tıbbi tavsiyelere göre, Prens ve düşes şu anda İskoçya'da karantina altında. Testler Aberdeenshire'daki Ulusal Sağlık Servisi (NHS) tarafından gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.

'KİMDEN KAPTIĞINI TESPİT ETMEK MÜMKÜN DEĞİL'

Öte yandan açıklamada, "Son haftalarda gerçekleştirdiği çok sayıda katılım nedeniyle prensin virüsü kimden kaptığını tespit etmek mümkün değil" denildi.

İNGİLİZ MEDYASI, CHARLES-ALBERT BULUŞMASINA DİKKAT ÇEKTİ

Clarence House’tan yapılan açıklamada virüsün Prens Charles’a kimden bulaştığını tespit etmenin mümkün olmadığı ifade edilse de İngiliz medyası, daha önce koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı duyurulan Prens 2. Albert’in 10 Mart’ta WaterAid yardım kuruluşunun Londra’da düzenlediği yardım etkinliğinde İngiltere Veliaht Prensi Charles ile bir araya geldiğine ve el sıkıştığına dikkat çekti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İngiltere Kraliyet AilesiPrens CharlesKoronavirüs Testi Pozitif çıktı
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