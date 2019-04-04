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Poroşenko: Statsa stat, bekliyorum

Poroşenko’dan Zelenskiy’e yanıt: “Statsa stat, bekliyorum”

Poroşenko: Statsa stat, bekliyorum

Poroşenko’dan Zelenskiy’e yanıt: “Statsa stat, bekliyorum”

04 Nisan 2019 Perşembe 10:31
7 Okunma
Poroşenko: Statsa stat, bekliyorum

KİEV (DHA) 

Ukrayna'da devlet başkanı adayı komedyen Vladimir Zelenskiy'nin, statta, halkın önünde tartışmaya çağırdığı Devlet Başkanı Petro Porşenko, bu daveti kabul etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, 21 Nisan’da yapılacak ikinci tur seçimlerde rakibi olan komedyen Vladimir Zelenskiy’e canlı yayında karşısına çıkması için çağrıda bulunmuştu.

Teklifi kabul eden Zelenskiy, çektiği videoda Poroşenko’ya adeta meydan okuyarak, seçimin ikinci turu öncesinde, Kiev’deki 70 bin kişilik Olimpiyat Stadı’nda halkın huzurunda tartışmayı teklif etmişti.

Devlet Başkanı Poroşenko’dan yanıt gecikmedi.  Twitter hesabından paylaştığı videoda rakibinin davetini kabul ettiğini belirten Poroşenko, “Adayların canlı yayın tartışmalarıyla ilgili kurallar seçim yasasında belirlenmiştir. Bunları okuyun. Bu tartışma ulusal kanallarda, on milyonlarca insana gösterilmeli. Ama statsa stat, sizi bekliyorum” dedi.

Ukrayna'da geçen pazar günü yapılan birinci tur devlet başkanlığı seçimlerinde ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy ve Devlet Başkanı Petro Poroşenko en fazla oyu almıştı. İki aday 21 Nisan'da seçimin ikinci turunda yarışacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Vladimir ZelenskiyPetro PorşenkoUkrayna
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