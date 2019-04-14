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Peskov: Erdoğan’ın duruşunu memnuniyetle karşılıyoruz

Peskov: Erdoğan’ın baskılara karşı duruşunu memnuniyetle karşılıyoruz

Peskov: Erdoğan’ın duruşunu memnuniyetle karşılıyoruz

Peskov: Erdoğan’ın baskılara karşı duruşunu memnuniyetle karşılıyoruz

14 Nisan 2019 Pazar 18:48
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Peskov: Erdoğan’ın duruşunu memnuniyetle karşılıyoruz

Rusya (DHA) 

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın S-400 füze savunma sistemleri alımına dair yapılan baskılara karşı duruşunu memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Rus haber ajansı TASS, Rossiya-1 televizyonunda konuşan Peskovun açıklamalarına yer verdi.

S-400 alımı noktasında ABD'nin baskısına değinen Peskov, “Prensipte egemen olarak, bağımsız bir şekilde hareket edebilen ülkelerin sayısı parmakla sayılacak kadar az. Rusya da, Türkiye de bu ülkeler kategorisinde yer alıyor. Gerçekten de benzeri görülmemiş bir baskı yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeterince sıkı ve otoriter duruşunu memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dmitriy PeskovKremlin Sözcüsü
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