Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1473
ALTIN
419.809
DOLAR
7.4039
STERLİN
10.3191
EURO
8.9706
Tortum Hidroelektrik Santrali Özelleştirilecek
Tortum Hidroelektrik Santrali Özelleştirilecek
23 sözleşmeli personel alınacak
23 sözleşmeli personel alınacak
İstanbul'da 50 konut ve 1 arsa satışa çıkarıldı
İstanbul'da 50 konut ve...
Spor tesisleri 10 yıllığına kiraya veriliyor
Spor tesisleri 10 yıllığına...
Sözleşmeli bilişim personelleri alınacak
Sözleşmeli bilişim personelleri alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Pentagon'dan ordu içindeki cinsel taciz raporu

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, 2019-2020 eğitim döneminde ABD Deniz ve Hava Akademilerinde bildirilen cinsel istismar vakası sayılarının son iki yıla 20 vaka azalarak, 129’a düştüğünü açıkladı.

26 Şubat 2021 Cuma 13:57
5 Okunma
Pentagon'dan ordu içindeki cinsel taciz raporu

ABD - ABD ordusunda artan cinsel vakalara ilişkin Pentagon’dan açıklama geldi. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon,  ABD Deniz ve Hava Akademilerinde bildirilen cinsel istismar vakası sayılarının son iki yıla 20 vaka azalarak, 129’a düştüğünü açıkladı. Pentagon’dan yapılan açıklamada, düşüş nedeninin kovid-19 pandemisi nedeniyle yüz yüze eğitimin askıya alınmasından kaynaklandığı ifade edildi. Pentagon, 2004'ten bu yana cinsel taciz vakalarını azaltmak ve cinsel tacize maruz kalan personelin ihbarda bulunmasını teşvik etmek için bir dizi program ve düzenleme oluşturdu ancak buna rağmen cinsel taciz olaylarının artması dikkati çekti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PentagonOrdu Içinde Cinsel TacizAbd Savunma Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnsan nesli tehlikede: 2045 yılında sperm sayısı "0" olacak
İnsan nesli tehlikede: 2045 yılında sperm sayısı "0" olacak
Kuzey Kore’deki Rus diplomatların 34 saatlik çilesi!
Kuzey Kore’deki Rus diplomatların 34 saatlik çilesi!
CIA de Prens Selman'ı işaret etti
CIA de Prens Selman'ı işaret etti
BM İdlib'e 63 TIR yardım malzemesi gönderdi
BM İdlib'e 63 TIR yardım malzemesi gönderdi
İntihar patlaması yaşanan Japonya’da ‘Yalnızlık Bakanı’ atandı
İntihar patlaması yaşanan Japonya’da ‘Yalnızlık Bakanı’ atandı
Nahçıvan sınırında Türkiye ve Azerbaycan bayrakları
Nahçıvan sınırında Türkiye ve Azerbaycan bayrakları
Rusya’dan Ermenistan açıklaması: Endişeyle izliyoruz
Rusya’dan Ermenistan açıklaması: Endişeyle izliyoruz
Ermenistan ordusundan Başbakan Paşinyan'a muhtıra: Her şeyin bir sınırı var
Ermenistan ordusundan Başbakan Paşinyan'a muhtıra: Her şeyin bir sınırı var
Twitter Rusya, İran ve Ermenistan ile bağlantılı 373 hesabı erişime kapattı
Twitter Rusya, İran ve Ermenistan ile bağlantılı 373 hesabı erişime kapattı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma