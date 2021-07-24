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Pentagon'dan önemli açıklama

ABD ve Türkiye arasında görüşmeler sürüyor

24 Temmuz 2021 Cumartesi 17:32
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Pentagon'dan önemli açıklama

Pentagon'dan önemli açıklama: ABD ve Türkiye arasında görüşmeler sürüyor
 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, basın toplantısında Önce Vatan Gazetesi Washington Temsilcisi Anıl Sural’ın sorusunu yanıtladı.



Özel Haber: Anıl Sural

Fotoğraf: Rona Doğan

Önce Vatan Gazetesi Washington DC

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Afganistan'daki askeri misyonunun 31 Ağustos'ta sona ereceğini açıklamıştı.

Türkiye’nin Afganistan’da atacağı adımlarla ilgili geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO zirvesinde bir araya gelerek süreci konuşmuştu.

ABD ve Türkiye arasında yoğun olarak görüşmeler gerçekleşirken ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Türkiye’nin Afganistan’daki Hamid Karzai Havalimanı'nın güvenliğini sağlama konusunda son gelişmeleri açıkladı.

Pentagon sözcüsü John Kirby, Türkiye ile Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’nın güvenliği konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirtti ve havalimanının güvenliğinin Afganistan’daki diplomatik misyonların varlığını sürdürebilmesi için çok önemli olduğunu vurguladı.


ABD ve Türkiye Arasında Neler Konuşuluyor?

Pentagon Sözcüsü John Kirby, günlük basın toplantısında Gazeteci Anıl Sural’ın sorusunu yanıtladı. Sural ‘‘Türkiye’nin Afganistan’daki rolüyle ilgili soru sormak istiyorum. Türkiye, Afganistan’ın en önemli havalimanını mı koruyacak? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin arasında yoğun olarak telefon görüşmeleri gerçekleşiyor. Son gelişmeler nelerdir? Çünkü 31 Ağustos’a çok yakınız ve ABD çekilecek’’ sorusunu yöneltti.


‘‘Kabil Havalimanı Konusunda Görüşmeler Sürüyor’’

Pentagon Sözcüsü Kirby ise ‘‘Türkiye'nin Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki güvenliği sağlamak i.in öncülük etmeyi kabul ettiğinden dolayı minnettarız. Ve en baştan beri söylediğimiz gibi, oradaki güvenlik, bizim ve herhangi bir ulusun Kabil'de diplomatik bir varlığa sahip olması için kritik öneme sahip olacak. Başkan Biden, orada diplomatik varlığımız olacağı konusunda çok açık. Bu yüzden havaalanının güvenli olduğundan emin olmamız gerekiyor. ’’ ifadelerini kullandı.


‘‘Kabil'de diplomatik bir varlığımız olmasını istiyoruz’’

Kirby ayrıca ‘‘İki Bakan çok sayıda görüşme yaptı. Türkiye ile yöntem ve ayrıntıların görüşülmeye devam ediyor fakat bu konudaki planlar henüz son şeklini almadı. Hala üzerinde çalışılması gereken bazı detaylar var. Güvenliği sağlamanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz çünkü Kabil'de diplomatik bir varlığımız olmasını istiyoruz. Ve bu yüzden onlarla birlikte çalışıyoruz. Ve baştan beri söylediğimiz gibi, Afganistan'da kalan kuvvet varlığımız, diplomatlarımızın çalışmalarını korumak ve savunmak için havalimanının güvenliğin sağlanmasına yardımcı olmak için ABD olarak destek olacağız’’yanıtını verdi.

Türkiye'nin, NATO'nun Afgan güvenlik güçlerini eğitme misyonunun bir parçası olarak Afganistan'da 500'den fazla askeri bulunuyor.


 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
PentagonAbd Savunma BakanlığıJohn KirbyAnıl Sural
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