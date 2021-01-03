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Pelosi’nin evinin önüne kesik domuz başı atıldı

ABD'de Nancy Pelosi’nin evinin önüne kesik domuz başı bırakıldı

03 Ocak 2021 Pazar 16:26
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Pelosi’nin evinin önüne kesik domuz başı atıldı

ABD (DHA) 

ABD'de kimliği bilinmeyen kişiler, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Senato çoğunluk lideri Mitch McConnell'in evlerine zarar verdi. Kesilmiş bir domuz başı, Demokrat Parti üyesi Pelosi'nin duvar yazılarıyla kaplanmış California'daki evinin önüne bırakıldı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Senato çoğunluk lideri Mitch McConnell'in evlerine kimliği belirlenemeyen kişilerce saldırı düzenlendi. Pelosi’nin California’daki evinin önüne kesik bir domuz başı koyulurken, Mitch McConnell’in Kentuck eyaletindeki evinin duvarına 'Param nerede' yazısı yazıldı.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Nancy PelosiABD Temsilciler MeclisiMitch McConnell
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