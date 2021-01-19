Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul -5
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1574
ALTIN
442.076
DOLAR
7.4686
STERLİN
10.1594
EURO
9.0327
Sayıştay Başkanlığı 18 sözleşmeli personel alacak
Sayıştay Başkanlığı 18 sözleşmeli...
İzmit Belediyesi'ne ait 30 adet daire satılacak
İzmit Belediyesi'ne ait 30...
İstanbul'da 75 gayrimenkulü kiraya veriliyor
İstanbul'da 75 gayrimenkulü kiraya...
Sürekli işçi alımı yapılacak
Sürekli işçi alımı yapılacak
İcradan satılık 52.300 m² fıstıklık
İcradan satılık 52.300 m²...
İş fırsatları için hemen tıkla!

“Pelosi'nin bilgisayarı Rusya’ya satılmaya çalışılmış olabilir" iddiasına FBI'dan soruşturma

ABD Kongresi’nin Donald Trump yanlıları tarafından işgal edilmesine ilişkin soruşturmayı yürüten FBI'nin Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin ofisinden çalındığı belirtilen diz üstü bilgisayarın Rus istihbaratına satılmaya çalışılıp çalışılmadığını incelediği belirtildi.

19 Ocak 2021 Salı 09:25
4 Okunma
“Pelosi'nin bilgisayarı Rusya’ya satılmaya çalışılmış olabilir" iddiasına FBI'dan soruşturma

ABD'de kriz derinleşirken, 6 Ocak günü Kongre binasında meydana gelen baskının etkileri sürüyor. ABD Kongresi’nin Donald Trump yanlıları tarafından işgal edilmesine ilişkin soruşturmayı yürüten FBI yetkililerinin, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin ofisinden çalındığı belirtilen diz üstü bilgisayarın Rus istihbaratına satılmaya çalışıldığı iddialarını incelediği belirtildi.  Federal Soruşturma Dairesi (FBI) görevlisi, iddianın soruşturulduğunu, Pazar günü, Pennsylvanialı Riley June Williams adlı kadın aleyhinde açılan dava kapsamında verilen yazılı ifadede açıkladı. Williams, 6 Ocak günü Kongre binasına yasadışı şekilde girmek ve içeridekileri Nancy Pelosi’nin ofisine yönlendirmekle suçlanıyor. Kongre binasındaki ofislerden elektronik cihazların çalınması, yetkililerin bir süredir kaygıyla gündeme getirdiği bir konu olarak biliniyor. ABD Savcı Vekili Michael Sherwin, olayın ardından yaptığı açıklamada, elektronik cihazların çalınmasının ulusal güvenlik unsurlarını tehlikeye atmış olabileceğini söylemişti.

"RUS İSTİHBARATINA SATMAYA ÇALIŞTI"

Mahkemeye iletilen yazılı ifadede, ihbarın, FBI’ın Williams’ın eski erkek arkadaşı olduğunu söyleyen bir kişiden geldiği belirtildi. Söz konusu kişi, Williams’ın diz üstü bilgisayarı ya da hafıza diskini Rusya’daki bir arkadaşına satmayı amaçladığını ve bu kişinin de daha sonra cihazı Rusya’nın yabancı istihbarat servisi olan SVR’ye satmayı planladığını iddia etti. İhbarda bulunan kişiye göre cihazın Rusya’ya iletilmesi planı, bilinmeyen sebeplerden dolayı hayat geçirilemediği dile getirildi. 

FBI'DAN AÇIKLAMA

FBI’dan yapılan açıklamada, Williams’ın Pennsylvania’da annesiyle birlikte yaşadığı belirtilen adreste artık bulunmadığı, telefon numarasının artık geçerli olmadığı ve sosyal medya hesaplarını da kapattığı belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDDonald TrumpKongreIşgalNancy PelosiRusyaFBI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arjantin’de 6,4 büyüklüğünde deprem
Arjantin’de 6,4 büyüklüğünde deprem
Türk Armin'in Prof. Dr. Uğur Şahin’in başarılarını öven sözleri gündem oldu
Türk Armin'in Prof. Dr. Uğur Şahin’in başarılarını öven sözleri gündem oldu
Eller tetikte Biden'ın yemin töreni bekleniyor
Eller tetikte Biden'ın yemin töreni bekleniyor
Mısır'da tarihi keşif: 52 lahit ve cenaze tapınakları bulundu
Mısır'da tarihi keşif: 52 lahit ve cenaze tapınakları bulundu
İsrail'de hahamdan kovid-19 aşısı uyarısı: Aşı yaptırırsanız eşcinsel olursunuz
İsrail'de hahamdan kovid-19 aşısı uyarısı: Aşı yaptırırsanız eşcinsel olursunuz
Samsung'ta flaş yolsuzluk iddiası
Samsung'ta flaş yolsuzluk iddiası
Rus muhalif Navalni’nin gözaltına alınmasına ABD’den tepki
Rus muhalif Navalni’nin gözaltına alınmasına ABD’den tepki
Rusya’da toplu aşılama bugün başlıyor
Rusya’da toplu aşılama bugün başlıyor
ABD’de 50 eyalet, silahlı protestolara karşı tetikte
ABD’de 50 eyalet, silahlı protestolara karşı tetikte

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma